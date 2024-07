Dziś wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Do kiedy trzeba potwierdzić swój wybór? Adam Abramiuk 19.07.2024 06:16 Tegoroczni absolwenci szkół podstawowych poznają dziś wyniki rekrutacji do wybranych przez siebie placówek. Do godz. 12:00 komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do danych szkół. Uczniowie do 25 lipca będą musieli potwierdzić wolę nauki w szkole, do której się dostali i którą wybierają.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych (autor: Zdjęcie ilustracyjne/UM Warszawa)

To ważny dzień dla ósmoklasistów – uczniowie poznają dziś wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Komisje rekrutacyjne do godz. 12:00 mają podać do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy się zakwalifikowali. Wyniki można sprawdzić w szkole lub w systemie online do rekrutacji.

Jeżeli udało się dostać, to najpóźniej do środy 24 lipca do godz. 15:00 należy potwierdzić wolę nauki w danej szkole. Uczniowie muszą wówczas zanieść do wybranej przez siebie placówki oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu.

W przypadku wyboru szkoły zawodowej zaś należy również złożyć orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

25 lipca szkoły podadzą ostateczne listy przyjętych i nieprzyjętych. W przypadku wolnych miejsc 29 lipca ruszy rekrutacja uzupełniająca.

