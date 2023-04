Do 20 kwietnia część maturzystów może jeszcze wprowadzić zmiany do deklaracji maturalnych RDC 10.04.2023 14:44 Do 20 kwietnia maturzyści-olimpijczycy i część maturzystów z techników mogą wprowadzić zmiany do swoich deklaracji maturalnych. Deklaracja maturalna to dokument, w którym osoba przystępująca do egzaminu dojrzałości musi podać, jakie przedmioty będzie zdawać i na jakim poziomie.

Matura 2023 - co nowego? (autor: Pexels)

Zgodnie z terminarzem maturalnym obowiązującym w roku szkolnym 2022/2023, ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika, wszystkich uczniów klas maturalnych obowiązują dwa terminy złożenia deklaracji. Termin złożenia deklaracji wstępnej upłynął 30 września 2022 r., a termin złożenia deklaracji ostatecznej 7 lutego 2023 r. Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej, poza pewnymi wyjątkami, nie można wprowadzić już do niej zmian. Wyjątki dotyczą maturzystów-olimpijczyków i części maturzystów z techników.

Kiedy deklaracje maturalne?

Do 20 kwietnia tegoroczni maturzyści-olimpijczycy mogą złożyć wniosek o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku uzyskania tytułu laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji. Maturzysta, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, jest zwolniony z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu i automatycznie otrzymuje 100 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z tego przedmiotu.

Także do 20 kwietnia maturzyści z techników mogą złożyć wniosek o rezygnacje z egzaminu z obowiązkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym w przypadku uzyskania dokumentów uprawniających do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Taką możliwość wprowadzono po raz pierwszy w roku szkolnym 2021/2022.

Rok szkolny 2022/2023 dla maturzystów zakończy się 28 kwietnia.

Kiedy matura 2023?

W obecnym roku szkolnym egzaminy maturalne w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 4-23 maja. Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym, odbędzie się od 1 do 19 czerwca.

Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących są pierwszym rocznikiem, który będzie zdawał maturę zgodnie z nową formułą. To rocznik, który jako pierwszy skończył 8-letnią szkołę podstawową, kończy 4-letnie liceum i uczył się zgodnie z nową podstawą programową.

Matura - formuła 2023

Maturzyści zdający w nowej formule (tzw. Formuła 2023) będą musieli - tak jak dotąd - obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (obligatoryjnych na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru zdawanego na poziomie rozszerzonym (chętni będą mogli przystąpić do większej liczby egzaminów na poziomie rozszerzonym, maksymalnie do sześciu). Obowiązkowe są też dla maturzystów dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego.

Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić także do dwóch egzaminów z języka ojczystego: pisemnego i ustnego.

Jak zdać maturę?

Aby zdać maturę – tak jak obecnie – trzeba będzie uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia (dotyczy to egzaminów pisemnych i ustnych). W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego (próg obowiązywać będzie dopiero na maturze w 2025 r. - na egzaminie z przedmiotu wybranego przez maturzystę, jako egzamin obowiązkowy).

W 2023 r. egzamin maturalny w "Formule 2023" z każdego przedmiotu przeprowadzony będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych z 10 czerwca 2022 r. Wymagania egzaminacyjne stanowią katalog zawężonych o 20-25 proc. wymagań określonych w podstawie programowej.

Kiedy nowa matura w technikum?

Absolwenci techników maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 r. Wówczas przystąpi do niej pierwszy rocznik absolwentów 5-letnich techników.

Wiosną 2023 r. absolwenci techników zdawać będą maturę jeszcze według starych zasad – będzie to ostatni rocznik absolwentów 4-letnich techników. Dla nich też egzamin przeprowadzony będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, ale są to inne wymagania niż dla tegorocznych maturzystów z liceów. Ogłoszono je ogłoszonych w grudniu 2020 r.

7 lipca maturzyści, zarówno zdający w nowej formule, jak i w starej, poznają wyniki egzaminów i otrzymają świadectwa dojrzałości.

