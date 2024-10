Jak powinna rozwijać się oświata? Raport organizacji pozarządowych Adrian Pieczka 14.10.2024 16:34 Odchudzenie i unowocześnienie podstawy programowej oraz dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli. Organizacje pozarządowe zajmujące się szkolnictwem wskazali kierunki dla Ministerstwa Edukacji - jak powinien wyglądać rozwój oświaty. Fundacja Teach for Poland przedstawiła raport „Nauczyciel_ka 2040. Odważ się myśleć inaczej”, z którego wynika, że rola nauczyciela jest fundamentem naszej przyszłości.

Założyciel Akcji Uczniowskiej Paweł Mrozek (autor: PAP/Radek Pietruszka)

Jak powinna rozwijać się oświata? Organizacje pozarządowe zajmujące się szkolnictwem wskazały kierunki dla Ministerstwa Edukacji. Fundacja Teach for Poland przedstawiła raport „Nauczyciel_ka 2040. Odważ się myśleć inaczej”.

- Zależy nam, aby porozmawiać, jak może wyglądać w przyszłości - mówiła Marta Michalska z fundacji. - Nie tylko rola nauczyciela, ale też jak widzimy sposób przygotowania tej osoby do zawodu, jakie kompetencje ta osoba powinna mieć, ale też dlaczego ten zawód, zarówno nauczyciela czy nauczycielki, będzie atrakcyjny dla młodych osób w przyszłości. No bo właśnie, mamy w tym momencie 5 procent osób poniżej 30 roku życia w zawodzie nauczyciela. To jest bardzo mało, potrzebujemy młodych osób - tłumaczyła.



- Nadal młodzi ludzie nie czują się bezpiecznie w szkołach i mają bardzo dużo zajęć - mówił Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej Instytutu Praw Dziecka. - Szkoła nie spełnia oczekiwań XXI wieku i oczywiście podstawa programowa jak najbardziej do zmiany i też już było 20 procent, tylko niestety to jest mało odczuwalna zmiana, bardziej taka kosmetyczna, której po prostu jako młodzi ludzie nie czujemy - wskazał.





- W debacie publicznej dominuje kwestia zdrowia psychicznego dzieci, ale bez zadbania o nauczycieli nie ma mowy o dobrostanie psychicznym młodych osób - mówiła Krystyna Piątkowska z Fundacji GrowSPACE. - Żeby potrafili udzielić pierwszej pomocy psychologicznej uczniom, żeby tworzyli klasy wolne od przemocy i także potrafili zadbać o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów i uczennic. Jak jednak mają o to zadbać, jeśli my nie dbamy o nich? Nie dbamy o ich zdrowie psychiczne, nie dbamy o programy antywypaleniowe - tłumaczyła.



Przedstawiciele apelują do Ministry Barbary Nowackiej, żeby wspólnie usiąść do stołu i ustalić co dalej można zmienić w edukacji.

- Jednym z nich wciąż pozostaje kwesta finansowa - mówił na naszej antenie Wiesław Włodarski, nauczyciel matematyki w stołecznym XIX Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Warszawy, nauczyciel Roku 2007. - Nauczyciel, żeby utrzymać siebie i swoją rodzinę, musi pracować grubo ponad 40 godzin w etacie, w jednej szkole, w dwóch, w trzech. To nie sprzyja temu, żeby dobrze pracować z uczniami - wskazał.



- Potrzebna jest konkretna reforma szkolnictwa - mówił Wiesław Włodarski. - Byłoby nieźle, gdyby za tę reformę wzięli się ludzie z wyobraźnią, ale także praktycy. Myśmy mieli spotkanie z panią minister Nowacką, grupa nauczycieli roku i to dosyć spora. Mamy takie wrażenie, że to wszystko co wypowiedzieliśmy zostało zapamiętane, ale na razie jeszcze nie jest wdrażane - wskazał.

Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powołania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

