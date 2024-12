Nowy sprzęt dla Sił Zbrojnych RP. Szef MON: utworzenie wojsk dronowych się staje faktem RDC 12.12.2024 10:44 Budowa wojsk dronowych jest dla nas absolutnym priorytetem — podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, po tym, gdy w czwartek zawarto umowę na zakup dla Wojska Polskiego dronów MQ-9B Sky Guardian. Jak zaznaczył, utworzenie wojsk dronowych się staje faktem.

Szef MON: budowa wojsk dronowych jest dla nas absolutnym priorytetem (autor: PAP/Marcin Obara)

W czwartek Agencja Uzbrojenia i amerykańska spółka General Atomics zawarły umowę na zakup dla Wojska Polskiego dronów MQ-9B Sky Guardian.

— Kilka miesięcy temu zapowiedziałem utworzenie wojsk dronowych. To się staje faktem — od 1 stycznia wojska dronowe już jako nie plan, ale jako realna część Wojska Polskiego zafunkcjonują — powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, zaznaczając, że budowa wojsk dronowych, we współpracy z USA, jest absolutnym priorytetem.

— Nie da się dzisiaj skutecznie prowadzić polityki odstraszania i obrony, nie inwestując w ten rodzaj wojsk — podkreślił szef MON.

Szef MON zaznaczył, że dron MQ-9B Sky Guardian może osiągnąć pułap 15 km, jego prędkość maksymalna około 480 km na godzinę, ok. 20 godzin lotu, który „ma na celu przede wszystkim działania rozpoznawcze, ale też uderzeniowe, jeżeli taka konieczność zajdzie”.

— To jest najnowocześniejsza technologia, ona kosztuje, bo za kilka tego typu maszyn musimy zapłacić około 1,2 mld zł — 310 mln dolarów. To jest poważny wydatek, ale to jest sprzęt najwyższej jakości. Inwestujemy w najlepszy sprzęt — dodał.

Szef MON zapowiedział ponadto, że w ciągu kilkunastu dni do końca roku „prawie codziennie” będą podpisywane umowy, czasem „będzie to nie jedna a kilka umów”.

Dodał, że podpisanie kolejnej umowy będzie miało miejsce w piątek na lotnisku Okęcie w Warszawie, nie podał jednak szczegółów.

