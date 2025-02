Ruszył „Parasol Wyborczy”. Wiceminister cyfryzacji w RDC: dezinformacja będzie nazwana Adrian Pieczka 03.02.2025 09:36 Na stronie bezpiecznewybory.pl można już zgłaszać przypadki dezinformacji — mówił w Polskim Radiu RDC Dariusz Standerski. Wiceminister cyfryzacji opowiedział o nowym programie ochrony wyborów „Parasol Wyborczy”. — Dezinformacja będzie nazwana — dodał Standerski.

Dariusz Standerski (autor: RDC)

Program ochrony wyborów „Parasol Wyborczy” zaczął działać w poniedziałek 2 lutego. Wiceminister Cyfryzacji Dariusz Standerski mówił w Polskim Radiu RDC, że na stronie bezpiecznewybory.pl można już zgłaszać przypadki dezinformacji.

— Bezpośrednio do ekspertek i ekspertów NASK, którzy są w kontakcie z przedstawicielami mediów społecznościowych. Drugi segment to możliwość sprawdzenia swojej domeny internetowej pod względem podatności. Czy łatwo się włamać na tę stronę internetową, czy łatwo z niej wyłudzić dane? To pod adresem moje.cert.pl również jest dostępne — mówił Standerski.

Jak zaznaczył Standerski, drugim, rozwijanym po raz pierwszy w takiej skali, segmentem jest bezpośredni kontakt ze sztabami wyborczymi.

— To szkolenia, to przekazywanie informacji o potencjalnych atakach, podatnościach. To również materiały edukacyjne dla sztabów wyborczych oraz bieżące monitorowanie stron internetowych sztabów wyborczych pod kątem ewentualnych podatności lub ataków z zewnątrz — wyjaśnił.

Kolejne etapy programu będą dobudowywane aż do maja. Zdaniem Standerskiego, tegoroczną kampanię wyróżni wyższa świadomość dezinformacji.

— Dezinformacja będzie nazwana. Będą pokazane konkretne przykłady, jak to wygląda, jakie są wykorzystywane treści. I ci, którzy przeczytają, będą zwiększać swoją świadomość — dodał.

Na stronie bezpiecznewybory.pl znajdziemy również kalendarium wyborcze, najważniejsze informacje czy materiały edukacyjne w temacie dezinformacji. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja.

