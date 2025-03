„Dużo przed nami do zrobienia”. Za nami Debata Kobiet w RDC Adrian Pieczka 08.03.2025 18:08 Za nami Debata Kobiet pod hasłem „Za kwiatka podziękuję. Poproszę prawo”. Z okazji Dnia Kobiet rozmawialiśmy o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi postawione są panie we współczesnym świecie. Poruszono kwestie finansowe, prawne, jak i te poświęcone szeroko pojętemu bezpieczeństwu. To wszystko w trakcie trzech paneli.

Wyjątkowa debata w Polskim Radiu RDC. Głos miały tylko kobiety, które mówiły o rzeczach, które dla kobiet są szczególnie ważne. Poruszono kwestie finansowe, prawne jak i te poświęcone szeroko pojętemu bezpieczeństwu. To wszystko w trakcie trzech paneli.

- Jedna dotyczyła ekonomii, bezpieczeństwa ekonomicznego kobiet. Mówiliśmy mocno o bezpieczeństwie fizycznym. Panel o prawie, więc też bardzo interesujące tematy. Super się dobrze słucha. Bardzo fajny Dzień Kobiet. Jestem bardzo zadowolona, że tak miałam okazję spędzić ten czas tutaj - wymienia prezeska Fundacji Share the Care Karolina Andrian.

Psycholożka kliniczna, psychoterapeutka Marzena Mawricz uważa, że taki rozmowom można poświęcić cały weekend.

- To co wybrzmiało to myślę to, że powoli dochodzi do nas zmiana, że my zaczynamy żyć w takim zmieniającym się świecie, ale jednocześnie jest tak dużo do zrobienia. I myślę, że to też wybrzmiewa, że cały czas musimy, jak to się mówi, zakasać ręce do pracy, takiej pracy u podstaw, takiej pracy praktycznej, takiej codziennej - mówiła.



„Dużo przed nami do zrobienia”

- Cieszę się, że zgromadzono tak znakomite gościnie - mówiła podsekretarz stanu ds. europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. - W których każda z nich jest absolutną role model do pokazywania jak wspaniale możemy się rozwijać. Dużo przed nami do zrobienia, ale cieszę się, że w panelu też doszłyśmy do pełnej zgody, że będziemy współpracować, bo myślę, że też solidarność kobiet w tym wszystkim jest bardzo ważna - wskazała.





Radna m.st.Warszawy Anna Auksel-Sekutowicz wskazała, to dobry początek do tego, by głos kobiet wybrzmiał.

- Mam nadzieję, że o bezpieczeństwie będziemy w tych trudnych czasach mówić więcej. I dla mnie to, co było jedną z ważniejszych rzeczy, to to, że rozmawiały posłanki z samorządowczyniami, czyli implementacja prawa na grunt lokalny, na grunt samorządowy jest niezmiernie ważna i współpraca pomiędzy wszystkimi instytucjami także jest bardzo ważna - mówiła.

Pierwszy panel Debaty Kobiet poświęcony był bezpieczeństwu ekonomicznemu. Rozmawialiśmy o tym, jak zapewnić równe prawa i szanse, jak walczyć z luką płacową, czym jest dyskryminacja płciowa w pracy i jak przebić szklany sufit.

W drugim panelu rozmawialiśmy o tym, czy kobiety w Polsce są bezpieczne. Poruszaliśmy temat przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

Trzeci panel poświęcony był realnym zmianom w prawie. Panelistki zwracały uwagę na to, że choć na gruncie prawa mamy równouprawnienie, to nierówności pojawiają się w bardzo wielu aspektach życia.

