Co piąty Polak boi się wyższego podatku przez Polski Ład. Jakie ulgi nam przysługują? Mariusz Niedźwiecki 14.12.2022 18:05 Ponad połowa Polaków nie wie, jakie ulgi podatkowe im przysługują. Od lutego podatnicy będą mogli rozliczyć się z fiskusem za mijający rok. Z najnowszego raportu e-pity.pl wynika też, że co piąta osoba boi się, że przez Polski Ład będzie musiała zapłacić wyższy podatek.

Jakie ulgi przy rozliczaniu PIT? (autor: Szlachetna Paczka)

- Duża część badanych osób nie wie, z jakich ulg może skorzystać - mówi autorka raportu dr Anna Semmerling. - Badania pokazują, że tylko niecałe 20 proc. Polaków wie, jak korzystać z ulg i jakie są dzisiaj dla nas dostępne. Natomiast faktycznie Polski Ład wprowadza dużo rozwiązań w tym zakresie. Są one zarówno dla osób fizycznych, jak i również dla przedsiębiorców, dlatego warto, żeby te dwie grupy społeczne się tym zainteresowały - wyjaśnia.



Polski Ład oferuje m.in. ulgę prorodzinną.

- Rodzina, która posiada jedno dziecko, może odliczyć od podatku, czyli to oznacza, że dostanie z powrotem te pieniądze. Jest to kwota 1122 zł. Innym przykładem jest ulga dla rodzin wielodzietnych, które mają czwórkę lub więcej dzieci. Kolejna ulga to ulga od internetu. Natomiast tutaj przysługuje 760 zł jednej osobie - tłumaczy autorka.



Jest też cały zestaw ulg dla przedsiębiorców. Semmerling przypomina, że zmienią się też zasady dotyczący 1 procenta.

- Warto również pamiętać o tym, że możemy według nowego ładu przekazać już nie 1 procent podatku na organizacje pożytku publicznego, a 1,5 procenta. Należy również pamiętać, że PIT, który został przygotowany przez ministerstwo i będzie opublikowany 15 lutego dla nas i dostępny, nie daje nam wyboru organizacji pożytku publicznego, dlatego znowu warto samemu wcześniej przygotować taki PIT i wpisać wybraną organizację - wskazuje.



Zeznania podatkowe za 2022 rok Polacy będą składać pomiędzy 15 lutego a 2 maja.

