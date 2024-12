Sejm zajmie się dziś sprawozdaniem komisji śledczej ds. „afery wizowej” RDC 18.12.2024 04:29 Sejm, który w środę rozpoczyna ostatnie w tym roku posiedzenie zajmie się raportem końcowym komisji śledczej ds. „afery wizowej”. Posłowie będą też pracować nad projektem dotyczącym przestępstw z nienawiści oraz projektem, który zakłada przedłużenie stosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, posłowie podczas trzydniowego posiedzenia zajmą się rządowym projektem nowelizacji Prawa lotniczego, który ma dostosować polskie prawo do unijnego, m.in. wprowadzając nowe kategorie operacji. Zakłada też, że służby będą mogły zniszczyć drony wykorzystywane w ataku terrorystycznym.

Sejm będzie też kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy, który dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów. Nowe przepisy przewidują ustanowienie ram prawnych dla działalności tych podmiotów. Chodzi m.in. o zasady udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności (w tym transgranicznej) po spełnieniu określonych wymogów. Przepisy dotyczą nieobsługiwanych kredytów, czyli m.in. takich, z których spłatą kredytobiorca spóźnia się o ponad 90 dni.

Afera wizowa

W porządku obrad jest też sprawozdanie komisji śledczej do spraw tzw. afery wizowej; raport ten komisja przedstawiła na początku grudnia. Stwierdzono w nim, że Polska była wykorzystywana w procedurze "visa shopping", polegającej na wyszukiwaniu najłatwiejszych sposobów dotarcia do państw strefy Schengen. "Brak strategii migracyjnej, wydawanie przez wysokich urzędników MSZ poleceń ograniczających rolę konsulów, wsparcie dla konkretnych firm i osób ubiegających się o wizy, stosowanie pozaprawnych +szybkich ścieżek+ stały się codzienną praktyką" - oceniono w raporcie.

Wskazano w nim też, że w MSZ powstał korupcjogenny proceder forsowania list osób ubiegających się o wizy, którym patronował ówczesny wiceminister Piotr Wawrzyk. Komisja zdecydowała też, że zawiadomi prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 11 osób. Pierwsze z zawiadomień dotyczy b. szefa MSZ Zbigniewa Raua. Według komisji Rau m.in. nadużył udzielonych mu uprawnień podejmując decyzję o przyjęciu koncepcji rozwoju Centrum Decyzji Wizowych i Centrum Informacji Konsularnej "poprzez utworzenie ich zamiejscowych referatów mimo braku uzasadnienia merytorycznego, organizacyjnego i ekonomicznego takiej decyzji".

Z kolei wiceprezes PiS i b. premier Mateusz Morawiecki i b. minister rozwoju Jadwiga Emilewicz - według komisji - nadużyli swoich uprawnień i nie dopełnili ciążących na nich obowiązków, dopuszczając do ogłoszenia, natychmiastowego wdrożenia w życie i realizacji - bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, nieopisanego w żadnym dokumencie - programu Poland.Business Harbour.

W środę wieczorem posłowie zajmą się dwoma projektami zmian dotyczącymi ordynacji podatkowej oraz podatków i opłat lokalnych.

Zmiany w Kodeksie karnym

W czwartek Sejm rozpocznie prace nad projektem nowelizacji Kodeksu karnego. Projekt dotyczy przepisów z KK, odnoszących się do przestępstw stosowania przemocy lub bezprawnej groźby za co grozi do 5 lat więzienia, nawoływania do nienawiści za co grozi do 3 lat więzienia oraz znieważenia grupy ludności lub pojedynczej osoby za co teraz grozi do 3 lat więzienia, zaś po zmianie ma grozić do 2 lat.

Generalnie w zaproponowanej zmianie chodzi o to, aby do już zawartych w tych przepisach przesłanek przestępstw z nienawiści dopisać kolejne przesłanki. Obecnie do takich przesłanek zalicza się: przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznaniową lub bezwyznaniowość. Projekt przewiduje, że na analogicznych zasadach karane będą także te przestępstwa, jeśli motywowane będą dyskryminacją ze względu na: niepełnosprawność, wiek, płeć oraz orientację seksualną.

Kolejnym punktem obrad jest projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego autorstwa Polski 2050-TD, którego celem jest reforma instytucji tymczasowego aresztowania w Polsce. Autorzy projektu oceniają, że areszt jest obecnie stosowany często w błahych sprawach, a sądy rutynowo przychylają się do ponad 90 proc. wniosków prokuratorów o jego zastosowanie. Przypominają też, że średni czas trwania tymczasowego aresztu to 10,8 miesiąca, co według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka często narusza prawa jednostki. System ten mają uporządkować zaproponowane przez Polskę 2050 zmiany przepisów, które przewidują m.in.: jawność posiedzeń aresztowych, zniesienie przesłanki grożącej podejrzanemu surowej kary jako wyłącznego powodu stosowania aresztu, obowiązek zawiadamiania obrony o terminie posiedzenia oraz zwiększony dostęp do akt sprawy dla obrońcy i podejrzanego.

Posłowie zajmą się projektem nowelizacji o podatku dochodowym od osób fizycznych złożonym przez Konfederację. Projekt przewiduje wprowadzenie tzw. kwoty wolnej w wysokości 100 tys. zł w zakresie opodatkowania zysków kapitałowych.

W czwartek wieczorem Sejm zajmie się rządowym projektem zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w ustawie o podatku akcyzowym. Projekt zakłada m.in. przedłużenie stosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT (zgodnie z którym to nabywca, a nie sprzedawca, jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT). Rozwiązanie ma dotyczyć gazu, energii elektrycznej oraz usług związanych z przenoszeniem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – do 31 grudnia 2026 roku. Projektowana ustawa ma na celu doprecyzowanie oraz zmianę niektórych przepisów w obszarze stawek VAT (w przypadku obniżonych stawek w ramach podatku od towarów i usług).

Projekt zakłada też wprowadzenie instytucji zwrotu akcyzy od samochodów osobowych, zarejestrowanych czasowo w Polsce, w celu ich wywozu z kraju. W projekcie znalazły się zapisy znoszące obowiązek integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi. Z kolei utrzymane zostaje raportowanie danych dotyczących transakcji płatniczych przez agentów rozliczeniowych.

W piątek zaplanowano głosowania nad stanowiskami i poprawkami Senatu do kilku ustaw, w tym do ustawy o Radzie Fiskalnej; nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych.

