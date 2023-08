Premier przyjął rezygnację Ministra Zdrowia. Adam Niedzielski zdymisjonowany RDC 08.08.2023 17:04 We wtorek Premier RP poinformował, że przyjął dymisję Adama Niedzielskiego. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeszcze we wtorek wystąpi do prezydenta o dokonanie zmian w Radzie Ministrów i wyraził nadzieję, że niedługo będą mogły być sfinalizowane. — Przyjąłem rezygnację ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, funkcję tę zaproponowałem posłance Katarzynie Sójce — poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Premier przyjął rezygnację Adama Niedzielskiego (autor: PAP/Paweł Supernak)

— Podjąłem decyzję o przyjęciu rezygnacji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jednocześnie postanowiłem zaproponować tę funkcję pani poseł Katarzynie Sójce, lekarce — oświadczył szef rządu.

We wtorek premier poinformował, że przyjął dymisję Adama Niedzielskiego i zaproponował objęcie funkcji ministra zdrowia posłance PiS Katarzynie Sójce.

— Pani poseł, wkrótce pani minister Katarzyna Sójka jest dobrze do tej roli przygotowana. To lekarka, internistka z kilkunastoletnim doświadczeniem w wykonaniu zawodu — powiedział.

Wyraził przekonanie, że „jej doświadczenie, jej empatia, jej podejście do tych tematów pozwoli kontynuować wszystko to, co jest najważniejsze, wszystko to, co jest najlepsze".

— Pani doktor Katarzyna Sójka zna specyfikę funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia, ponieważ pracowała w komisji zdrowia Sejmu. Jeszcze dzisiaj wystąpię do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o dokonanie stosownych zmian w Radzie Ministrów i mam nadzieję, że wkrótce będą one mogły być sfinalizowane — dodał premier.

Niezbędna zmiana personalna

Na wtorkowym briefingu premier wskazywał, że „kontunuowanie procesu naprawy musi wiązać się ze zmianą personalną”.

— Chcę podziękować panu ministrowi Adamowi Niedzielskiemu, ponieważ podjął się tej arcytrudnej funkcji w momencie, kiedy wybuchła światowa pandemia. To był bardzo trudny czas, COVID-19, kiedy nowe, dodatkowe, bardzo skomplikowane zadania, których nikt wcześniej nie testował, nikt wcześniej się nie uczył, musiały być wykonywane — zaznaczył szef rządu.

Wyraził nadzieję, że kompetencje zarządzania skomplikowanymi procesami, które nabył minister Niedzielski, będą jeszcze mogły być w przyszłości wykorzystane.

