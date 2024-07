Kradzieże podczas rezerwacji noclegu. Oszuści podszywają się pod Booking.com RDC 10.07.2024 11:22 Oszuści komputerowi podszywają się pod serwis Booking.com - ostrzegają eksperci z NASK. Aby uchronić się przed szkodliwymi skutkami, należy uważnie sprawdzać adres strony, na której podajemy nasze dane do logowania - alarmują.

NASK: oszuści komputerowi podszywają się pod Booking.com (autor: pixabay)

Instytut badań Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej ostrzega przed kampanią, w której oszuści starają się przejąć konta i pieniądze internautów korzystających z serwisu Booking.com.

Wyjaśniono, że przestępcy wykorzystują przejęte wcześniej konta obiektów oferowanych w serwisie Booking.com, a następnie używając zdobytych w ten sposób danych przesyłają wiadomości do osób, które zarezerwowały w nich noclegi. W przesłanej wiadomości informują o konieczności potwierdzenia rezerwacji, grożąc jej anulowaniem.

NASK podkreśla, że link zawarty w wiadomości przenosi do strony podszywającej się pod Booking.com, dzięki której oszuści wyłudzają dane logowania do serwisu oraz pieniądze (poprzez prośbę o podanie danych karty płatniczej lub żądanie, by wykonać przelew).

Eksperci wskazują, że by uchronić się przed szkodliwymi skutkami, najpierw trzeba uważnie sprawdź adres strony, na której się logujemy. Podkreślono, że w omawianym przypadku, przygotowano domenę podobną do prawdziwego adresu internetowego serwisu, ale uważniejsze sprawdzenie ujawnia fałszerstwo.

NASK przypomina, że podejrzane strony należy zgłosić poprzez incydent.cert.pl.

