Wigilia będzie wolna od pracy? Witold Tumanowicz: rozmowy o tym powinny pojawić się wcześniej Adam Abramiuk 27.11.2024 17:08 Rozmowy o wolnej Wigilii powinny pojawić się dużo wcześniej, a nie na ostatnią chwilę - mówił w Polskim Radiu RDC Witold Tumanowicz. Poseł Konfederacji odniósł się do prac Sejmu nad projektem dotyczącym wprowadzenia wolnego dnia dzień przed Bożym Narodzeniem. Dziś drugie czytanie ustawy. Część posłów chciała zdążyć wprowadzić ją jeszcze przed tegorocznymi świętami.

Witold Tumanowicz (autor: RDC)

W środę w Sejmie zaplanowano drugie czytanie projektu Lewicy w sprawie ustanowienia 24 grudnia dniem wolnym od pracy. Sejmowe komisje na wtorkowym posiedzeniu zaproponowały, by zmiany weszły w życie od przyszłego roku. Temat skomentował na naszej rozmowie poseł Konfederacji Witold Tymanowicz.

Jak wskazał, to miała być prosta ustawa, ale jest niepotrzebnie procedowana na ostatnią chwilę.

- Procedowanie tak szybko ustawy o dniach wolnych przede wszystkim komplikuje w ogóle system pracy przedsiębiorcy oraz także pracownicy, ciężko im się przygotować do takowej zmiany. Powinni mieć jednak więcej trochę tego czasu. Ostatecznie będę chciał wiedzieć jak ta ustawa będzie wyglądać, czy ona będzie wchodzić w życie już od tego roku - mówił.

Tumanowicz podkreślał też, że stawka może okazać się warta świeczki.

- Mamy ograniczenie pracy do 14:00, natomiast Lewica chce ograniczenia pracy do 12:00, czyli de facto projekty Lewicy może się skończyć tylko tym, że wywalczą dwie godziny. Jeśli o to idzie cała awantura sejmowa, to w ogóle koszty poświęcone na tym, że Sejm zajmuje się taką ustawą są niepotrzebne - powiedział.

Pierwsze czytanie projektu przeprowadzono 8 listopada. Sejm zdecydował wówczas o skierowaniu go do dalszych prac w dwóch sejmowych komisjach - Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Gospodarki i Rozwoju.

We wtorek komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały proponowaną regulację. Jednocześnie opowiedziały się za poprawką Koalicji Obywatelskiej, by nowe przepisy weszły w życie od 1 lutego 2025 r.

Ponadto komisje wprowadziły do projektu inną poprawkę KO, zgodnie z którą trzy niedziele przed Wigilią byłyby handlowe.

Po przegłosowaniu tej poprawki Urszula Rusecka (PiS) zapowiedziała, że w takiej sytuacji posłowie PiS nie poprą projektu ustawy.

Większości głosów komisji nie uzyskała za to poprawka zgłoszona przez posła Polski 2050 Ryszarda Petru, by każda pierwsza niedziela miesiąca była handlowa. Poseł zapowiedział, że poprawka zostanie zgłoszona jako wniosek mniejszości.

Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na posiedzeniu komisji wskazała, że resort przygotował wyliczenia kosztów na podstawie wolnego dnia w Święto Trzech Króli. Według danych MRPiPS koszt ten wynosi od 0,3 mld do 1 mld zł.

Pomysł ustanowienia 24 grudnia dniem wolnym od pracy jest szeroko komentowany zarówno przez związki zawodowe, pracodawców, jak i polityków.

Za ustanowieniem Wigilii, jako dnia wolnego od pracy są związki zawodowe: Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Szef "S" Piotr Duda wskazywał, że Solidarność "od lat stoi na stanowisku, że Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy".

Przeciwko temu rozwiązaniu opowiadają się pracodawcy, którzy argumentują, że nie powinni być zaskakiwani, jeśli chodzi o prawo.

Jako "złe rozwiązanie" określił też pomysł wolnej Wigilii minister finansów Andrzej Domański. "Policzyliśmy w Ministerstwie Finansów, że to koszt dla gospodarki na poziomie ok. 4 mld zł, a dla budżetu na poziomie 2,3 mld zł" - powiedział szef MF.

W projekcie Lewicy zaproponowano ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których obecnie – zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta – Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.

W uzasadnieniu projektu Lewicy podkreślono, że Wigilia to ważny dzień dla wszystkich pracowników i ich rodzin, którzy spędzają ten czas kultywując m.in. tradycje religijne. "Należy zauważyć, że z tego względu pracodawcy często decydują się na skrócenie czasu pracy do godziny 12.00 lub 13.00, w celu zapewnienia bezpiecznego powrotu pracowników do domu, do swoich bliskich. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że dzień wolny będzie obowiązywał dla wszystkich pracowników, również pracowników placówek handlowych, którzy pracują tego dnia do godz. 14.00" - napisali autorzy projektu.

