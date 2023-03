Czy to już wiosna? Przed nami słoneczny i ciepły weekend Adam Abramiuk 17.03.2023 18:22 Czeka nas pierwszy prawdziwy od dawna słoneczny i ciepły weekend. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Prognozy wskazują na to, że zima odchodzi już na dobre.

Czy to już wiosna? (autor: PAP/Tomasz Gzell)

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą Zachodnią i Północną pogodę kształtować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze dominować będzie klin wyżu znad Rosji. Polska będzie pod wpływem tego wyżu, jedynie na krańcach północno-zachodnich zaznaczać się będzie obecność pofalowanego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie.

– Ostatnie podrygi chłodu już tylko dzisiejszej nocy – mówi synoptyk meteorolog IMGW-PIB, Jakub Gawron.

– Jedyny zimowy incydent to najbliższej nocy przymrozki występujące na wschodzie i północy Mazowsza gdzie temperatura minimalna może obniżyć się do -2 stopni Celsjusza. W centrum i na zachodzie Mazowsza już zdecydowanie cieplej, tutaj zero do jednego stopnia Celsjusza – mówi Gawron.

Już od soboty piękna pogoda. Warto wybrać się na spacer.

– Przed nami piękny dzień zachmurzenie małe jedynie okresami wzrastające do umiarkowanego. Całkiem ciepło temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni Celsjusza. Niedziela będzie jeszcze ładniejsza i cieplejsza. Temperatura maksymalna od 12 do nawet 14 stopni Celsjusza – mówi Gawron.

W kolejnym tygodniu stabilizacja ciepłej pogody. Temperatura nawet do 16 stopni. W drugiej połowie jednak możliwe opady i wiatr.

