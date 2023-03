Profesjonalne urządzenia i treningi z youtuberami. Na Ochocie powstanie siłownia plenerowa inna niż wszystkie Przemysław Paczkowski 17.03.2023 07:35 Profesjonalna siłownia plenerowa we współpracy urzędników z gwiazdami internetu. W Parku Malickiego na Ochocie powstanie nowy obiekt, ale nie taki jak wszystkie. Siłownia pod chmurką będzie bardziej profesjonalna i z większą liczbą urządzeń do ćwiczenia.

Siłownia plenerowa na Ochocie (autor: UD Ochota)

12 urządzeń sfinansują mieszkańcy Ochoty i popularni youtuberzy tworzący treści o tematyce kulturystycznej.

- Z inicjatywą wyszli nasi młodzi mieszkańcy. Zdiagnozowali sobie potrzeby, mają pomysł, bardzo fajnie od lat działają w obszarze tych wszystkich sportów siłowych i kulturystyki. Panowie dają nam w darowiźnie 12 profesjonalnych urządzeń - tłumaczy burmistrz Ochoty Dorota Stegienka.







Wśród wyposażenia mają znaleźć się worki treningowe, hantle i urządzenia do ćwiczeń siłowych.

- Siłownia będzie gotowa już w te wakacje - dodaje Stegienka. - To nie jest coś takiego, że oni do nas przychodzą i tylko coś od nas chcą. Tylko przychodzą, mają swój pomysł, chcą dać swój wkład. Panowie zdeklarowali się, że co jakiś czas będą zapraszać mieszkańców na taki trening razem z nami i pokazywać, jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia - mówi.







W ciągu trzech miesięcy dzielnica ma rozstrzygnąć przetarg na przygotowanie podłoża na siłownie, zamontowanie koszy na śmieci i dodatkowego oświetlenia.

