„Całe miasto będzie oświetlone”. Na wszystkich płońskich ulicach znowu będzie widno Katarzyna Piórkowska 01.12.2023 13:16 W Płońsku będzie widniej na ulicach. Od połowy grudnia zostaną włączone wszystkie lampy uliczne, także w parkach, na ścieżkach rowerowych i na niezabudowanych ulicach, gdzie teraz jest ciemno. — Oświetlenie włączy się 25 minut po zachodzie słońca i wyłączy się 25 minut przed wschodem słońca — mówi burmistrz Płońska.

Dobra wiadomość dla mieszkańców Płońska. Od 15 grudnia zostaną włączone wszystkie lampy uliczne w całym mieście (autor: Zdjęcie ilustracyjne/UM Warszawa)

Znowu będzie widno na ulicach w Płońsku. Teraz parki, ścieżki rowerowe i niezabudowane ulice nie są w nocy oświetlone. Na pozostałych ulicach lampy są wyłączane o godzinie 23:30 albo 15 min po północy i włączane dopiero o godzinie 5:00 rano.

Mieszkańcy zabiegali jednak o włączenie oświetlenia w całym mieście. Burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik deklaruje, że tak się stanie od połowy grudnia.

— Na wszystkich miejskich ulicach, placach i parkach wprowadzamy jednolite zasady. Oświetlenie włączy się 25 minut po zachodzie słońca i wyłączy się 25 minut przed wschodem słońca, co oznacza, że najpóźniej do połowy grudnia będzie całe miasto Płońsk oświetlone, tak jak to było wtedy, kiedy jeszcze nie mieliśmy gruntownych wzrostów cen energii — mówi burmistrz.

Rocznie oświetlenie ulic w Płońsku kosztuje od 600 tys. do 1 mln zł.

