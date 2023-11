Darmowe obiady w Płońsku od 20 listopada Alicja Śmiecińska 15.11.2023 09:38 Darmowe obiady w Płońsku. Od 20 listopada będzie je wydawał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zjeść będzie mógł każdy potrzebujący - mówi rzecznik płońskiego ratusza Filip Przedpełski.

Darmowy posiłek dla każdego potrzebującego w Płońsku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 20 listopada będzie wydawał codziennie obiady.

- To zupa z wkładką mięsną - informuje rzecznik płońskiego ratusza Filip Przedpełski. - Posiłki będą wydawane od poniedziałku do piątku od godziny 12 do 13 i w piątek również na weekend dodatkowe wyżywienie otrzymają podopieczni - mówi.

- I to nie jest tylko dla podopiecznych MOPS-u, tylko dla wszystkich osób potrzebujących - dodaje rzecznik.



Darmowe obiady będą wydawane do końca marca w jadłodzielni przy ul. Kolbe.

