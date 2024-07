Płońsk bliżej gwiazd. Planetarium i Obserwatorium otwarte dla zwiedzających Alicja Śmiecińska 03.07.2024 19:14 Planetarium i Obserwatorium w Płońsku od dzisiaj otwarte dla wszystkich. Mieszkańcy mogą oglądać gwiazdy, planety i Księżyc, prowadzone będą też obserwacje nocne. — Nowa placówka została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt astronomiczny — mówi koordynator Adam Derdzikowski

Planetarium i Obserwatorium w Płońsku od dzisiaj otwarte dla wszystkich (autor: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Płońsku/FB)

Płońsk bliżej gwiazd. Żeby je obserwować, już nie trzeba jeździć do Warszawy, Torunia czy Olsztyna. Od dzisiaj Planetarium i Obserwatorium jest otwarte dla zwiedzających

Koordynator Adam Derdzikowski podkreśla, że nowa placówka została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt astronomiczny.

— W Planetarium mamy 28 miejsc, mamy projektor, który rzutuje nam obraz na kopułę, która pełni rolę kina. Mamy do dyspozycji 8 filmów. Uzupełnimy ofertę o pokazy aktualnego wyglądu nieba, symulacje różnych zjawisk. W Obserwatorium będziemy mieli zamontowany specjalny teleskop do obserwacji Słońca. Będziemy mogli oglądać sobie protuberancje, rozbłyski na Słońcu, różne inne ciekawe zjawiska — wymienia Derdzikowski.

Przez całe wakacje wejście do Planetarium i Obserwatorium będzie darmowe. Placówka ma działać od środy do niedzieli.

Planetarium i Obserwatorium w Płońsku powstały w budynku po dawnej wieży ciśnień oraz sąsiadującym z nią nowym obiekcie przy byłym dworcu PKP. Mieszkańcy są zachwyceni inwestycją.

— Takiego obiektu nie ma w promieniu stu kilometrów. To, że będzie on w Płońsku, to jest dla miasta niebywałą reklamą. Nie mogę się doczekać, aż będzie otwarty — mówi jedna z mieszkanek.

Końcowym etapem inwestycji w tym miejscu będzie otwarcie Muzeum Ziemi Płońskiej, teraz gromadzone są eksponaty

