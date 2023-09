Wypadek na moście w Płocku. Zderzyły się trzy samochody, dwie osoby ranne

Trzy samochody zderzyły się na Moście im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Płocku. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Przejazd tą trasą przez Wisłę odbywa się wahadłowo. Policja wyznaczyła objazdy przez Most Solidarności. Utrudnienia mogą potrwać do ok. 16:00.