Utrudnienia w Płocku jednak później. Zmiana terminu prac na Moście Solidarności RDC 26.04.2023 07:37 Zmienił się termin robót konserwacyjnych, które prowadzone będą na Moście Solidarności, łączącym położone na obu brzegach Wisły dzielnice Płocka. Jak podał we wtorek Urząd Miasta, prace prowadzone będą od 4 do 18 maja. W tym czasie występować będą tam utrudnienia w ruchu pojazdów.

Most Solidarności w Płocku (autor: Rommullus, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Wcześniej Miejski Zarząd Dróg w Płocku informował, że roboty konserwacyjne wraz z przeglądem technicznym Mostu Solidarności i estakad dojazdowych prowadzone będą od 26 kwietnia do 12 maja. We wtorek płocki Urząd Miasta poinformował o przesunięciu terminu prac planowanych na przeprawie.

„Informujemy, że w terminie 4 maja – 18 maja będą prowadzone prace konserwacyjne związane z oczyszczeniem i myciem urządzeń dylatacyjnych oraz przeglądem technicznym Mostu Solidarności i estakad dojazdowych” - ogłoszono w komunikacie.

Utrudnienia do 18 maja

Jak podkreślił Urząd Miasta Płocka, „ze względu na prowadzone prace drogowe na obu jezdniach, będzie dochodzić do odcinkowych zwężeń, a na pasach drogowych będą pracować ludzie oraz specjalistyczny sprzęt”. „Pojawią się również miejscowe ograniczenia prędkości” - zaznaczono w informacji.

W związku z pracami, które potrwają od 4 do 18 maja, płocki Urząd Miasta zwrócił się z apelem do kierowców o zachowanie w tym czasie ostrożności oraz stosowanie się do czasowej organizacji ruchu i ograniczeń prędkości.

Most Solidarności przez Wisłę to część Trasy ks. Jerzego Popiełuszki na peryferiach Płocka w ciągu dwóch dróg - dk 60 i dk 62.

