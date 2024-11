„Twoje Mazowsze” z wizytą w Płocku. „To wyjątkowe miasto z niezwykłą historią” Marta Hernik 16.11.2024 05:11 W Polskim Radiu RDC jedziemy odkrywać tajemnice Mazowsza. Tym razem przenosimy się do Płocka, gdzie odwiedzimy m.in. Muzeum Mazowieckie. – To wyjątkowe miasto z niezwykłą historią – mówi nasz dziennikarz prowadzący audycję Piotr Łoś. Zapraszamy od godz. 10:00 do 14:00.

Odkrywamy Mazowsze i jego tajemnicy. Dziś jedziemy do Płocka, którego historię przybliży nam razem z zaproszonymi gośćmi Piotr Łoś.

– Płock – miasto na prawach powiatu położone w Pojezierzu Dobrzyńskim i Kotlinie Płockiej nad Wisłą, w województwie oczywiście mazowieckim. Siedziba ziemskiego powiatu płockiego, historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079–1138 – mówi Łoś.

Odwiedzimy m.in. znajdujące się w Płocku Muzeum Mazowieckie.

– To jest też bardzo charakterystyczne dla Płocka i znane. To Muzeum Mazowieckie w Płocku przy ulicy Tumskiej 8. Jest to secesyjna kamienica z początku XX wieku, bo jak wiadomo to muzeum to przede wszystkim zbiory secesji, największe w Polsce – przypomina Łoś.

A tuż obok kolejna perełka. – Skręca się w prawo, jak się idzie od muzeum, od siedziby głównej, dochodzimy do kamienicy Stankiewiczów, a tam piękna stała wystawa, poświęcona kolejnemu okresowi w sztuce, czyli art déco. Jest także Muzeum Żydów Mazowieckich w dawnej synagodze. Jest jeszcze Muzeum Skansen Osadnictwa Olenderskiego w Jączeminie Polskim – wylicza Piotr Łoś.

W audycji przybliżymy również dzieje płockiej katedry, która obchodzi w tym roku jubileusz 950-lecia. Porozmawiamy także o głównych kierunkach w sztuce prezentowanej w Płocku oraz o historii miasta z perspektywy niepodległości i kobiet.

Rozmowy specjalne

10:10 | historia i działalność Muzeum Mazowieckiego w Płocku; jubileusz XX-lecia pracy w Muzeum; wizja prezentacji sztuki polskiej w MMP

Leonard Sobieraj, dyrektor Muzeum

10:30 | zbiory i charakterystyka głównych kierunków w sztuce (secesja, art déco, design XX wieku w Polsce), prezentowanych w Muzeum

Aleksandra Woźniak-Adamska, Dział Sztuki MMP

11:10 | Dział Archeologii oraz najstarsze i najciekawsze eksponaty archeologiczne w Muzeum

Zbigniew Miecznikowski, kierownik Działu Archeologii MMP

11:30 Płocka Katedra, jej historia i jubileusz jej 950-lecia

ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz Katedry Płockiej oraz Natalia Bisping, uczennica II klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Płocku

12:10 Historia, pamięć i obecna działalność Muzeum Żydów Mazowieckich

Rafał Kowalski, p.o. kierownika Muzeum Żydów Mazowieckich, oddziału MMP

12:30 | Historia Płocka (z perspektywy wydarzeń II połowy XIX wieku, odzyskania niepodległości oraz z perspektywy kobiecej, m.in. postać Marceliny Rościszewskiej w historii miasta); piastowskie dzieje Mazowsza; rola Działu Historii MMP

Barbara Rydzewska, kierownik Działu Historii MMP i Magdalena Ciećwierz, Dział Historii MMP

13:10 | Historia i działalność Spichlerza – Działu Etnografii

Grzegorz Piaskowski, kierownik Spichlerza, Działu Etnografii MMP

13:30 | Wieś „polska”, „olęderska” – osadnictwo regionu płockiego; ludowa wizja świata na wystawach; wydarzenia w Wiączeminie Polskim w skansenie

Magdalena Lica-Kaczan, kierownik Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, oddziału MMP

