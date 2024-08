Dwa wypadki w dwa miesiące. Przed pustostanami w Płocku ostrzega nie tylko policja

Przed wchodzeniem do tego budynku ostrzegają nawet eksploratorzy opuszczonych budynków – chodzi o pustostan w Płocku. Tylko w ciągu dwóch miesięcy doszło tam do dwóch wypadków. – Zgłoszenia te dotyczyły osób nieletnich, które w wyniku poniesionych obrażeń przetransportowane zostały do szpitala – mówi Jakub Tomaszewski z miejscowej policji.