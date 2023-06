Procesja po rzece w Czerwińsku nad Wisłą. Jedyna taka w Polsce Iwona Rodziewicz-Ornoch 07.06.2023 22:18 To jedyne takie wydarzenie w Polsce. Już jutro Wiślana Procesja Eucharystyczna w Czerwińsku nad Wisłą. W ten sposób wierni uczczą Boże Ciało.

1 Wiślana Procesja Eucharystyczna w Czerwińsku nad Wisłą (autor: Łukasz Wielechowski)

Wiślana Procesja Eucharystyczna odbędzie się w czwartek w Czerwińsku nad Wisłą.

- Jest wyjątkowa, bo cała uroczystość odbędzie się na rzece - mówi burmistrz Czerwińska nad Wisłą Marcin Gortat. - Jedyna, wyjątkowa i najprawdopodobniej jedyna taka w Europie. Będzie to procesja Bożego Ciała z czterema stacjami tradycyjnymi. Wypływamy ze Smoszewa, dopływamy do Wychódźca, następnie do Secemina i kończymy ostatnią stacją w Czerwińsku - tłumaczy.



- W Wiślanej Procesji Eucharystycznej udział może wziąć każda jednostka pływająca - dodaje burmistrz. - Począwszy od dużych stateczków wiślanych, skończywszy na prywatnych jednostkach pływających. W zasadzie każda jednostka pływająca, każde, jak to nazywam, pływadło, które ma sternika z odrobiną wyobraźni, z uprawnieniami może wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu religijno-duchowym, a dodatkowo połączonym z fantastyczną przygodą, bo Wisła jest rzeką piękną - wskazuje.





Na osoby, które nie posiadają łodzi, będą czekać duże jednostki pływające.

Procesja zacznie się o godz 12:30 w Smoszewie, a zakończy o 16:15 w Czerwińsku.

