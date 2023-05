Ponad 80 modeli mercedesów. W Płocku zlot miłośników marki Izabela Stańczak 27.05.2023 13:15 Ponad osiemdziesiąt modeli mercedesów na zlocie w Płocku. W weekend odbędzie się 17. edycja Mercedesem po Wiśle. Główną atrakcją wydarzenia - sobotni zjazd uczestników na Starym Rynku.

- Będą prawdziwe perełki - zapowiada komandor zlotu, Maciej Kulas. - Będą auta przedwojenne z lat 30., ciekawy, naturalny egzemplarz bez gruntownej restauracji z 1937 roku. Będą ulubione przez fanów mercedesy kabriolety, sportowe, pagody, 107-ki, no i oczywiście reprezentacyjne limuzyny klasy S - dodaje.

Wśród atrakcji także pokaz najnowszych modeli elektrycznych, o których opowie ekspert z Oxford University.

- Pokażemy cztery nowoczesne samochody elektryczne na czele z elektryczną S-klasą. Nowoczesne motoryzacja w wydaniu jakiego jeszcze nie znaliśmy. Na rynku odbędzie się panel dyskusyjny ekspertów o elektromobilności. Jej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości -wyjaśnia.

Dodatkowo w sobotę podczas prezentacji na Starówce można będzie bezpłatnie zbadać słuch.

W niedzielę uroczysty przejazd przez ulice miasta. Auta przejada trasą: ul. Mostowa, stary most, rondo w Grabinie, nowy most, ul. Wyszogrodzka, do ulicy Skrzetuskiego. Tam odbędzie się piknik na zakończenie imprezy.

Autor: Izabela Stańczak/AA