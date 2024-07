To pierwszy taki na Mazowszu blok specjlanie dla seniorów. Zaglądamy na budowę przy Sienkiewicza w Płocku Izabela Stańczak 14.07.2024 13:52 „Mieszkania dla seniorów” w Płocku prawie gotowe. Na ulicy Sienkiewicza 21 powstaje blok z 28 jedno- i dwupokojowymi mieszkaniami. Są udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych - m.in. dwie windy i szerokie korytarze.

Pierwszy na Mazowszu blok z „Mieszkaniami dla seniorów” prawie gotowy. W budynku przy ulicy Sienkiewicza 21 w Płocku będą mieszkania ze specjalnymi udogodnieniami dla osób w wieku senioralnym – mówi Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka.

- Będzie 28 mieszkań jedno- i dwupokojowych, do których będą prowadzić dwie klatki schodowe, wyposażone w dwie windy. Cały budynek dostosowany jest do potrzeb osób starszych. To pierwszy budynek, który z myślą właśnie o osobach starszych, zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta programem "Mieszkanie dla seniora" przygotowujemy - dodaje Nowakowski.



W budynku przewidziano części wspólne, gdzie seniorzy będą mogli spędzać wolny czas oraz organizować spotkania.

- Mamy także zlokalizowaną na parterze świetlicę, która będzie taką przestrzenią wspólną, gdzie będzie można wspólnie spędzać czas, integrować się poza altanką, która już praktycznie stoi. Będzie także parking, będą także plac rekreacyjny ze sprzętem sportowym, będą także poletka uprawowe. I to wszystko będzie służyło seniorom - mówi prezydent Płocka.





Inwestycja kosztować będzie prawie 10 milionów złotych. 7,4 mln udało się pozyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pierwsi seniorzy wprowadzą się do budynku przy Sienkiewicza jesienią tego roku.

