Postrzelił z wiatrówki kota. Mężczyzna chciał sprawdzić celność broni RDC 30.08.2024 16:42 W Płocku policja zatrzymała 69-latka, który postrzelił z wiatrówki kota. Ranne zwierzę zostało uśpione. O incydencie powiadomiła jego właścicielka. Sprawca oświadczył, że strzelał do kota, bo sprawdzał celność wiatrówki. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Mężczyzna z Płocka sprawdzał celność wiatrówki i postrzelił kota (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku Monika Jakubowska, do jednego z komisariatów zgłosiła się kobieta, która opowiedziała, że „dwa dni wcześniej zauważyła, jak jej kot czołga się w stronę domu”. Gdy zabrała zwierzę do weterynarza, stwierdził on, że powodem są rany postrzałowe.

— Kot musiał zostać uśpiony — podkreśliła Jakubowska. W wyniku policyjnych ustaleń zatrzymany został 69-latek.

— Mężczyzna przyznał się do winy. Oświadczył, że sprawdzał celność swojej wiatrówki — przekazała rzeczniczka płockiej policji.

Sprawca ranił kota kilka razy. 69-latkowi grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

