Lamparcica Nahla opuściła płockie zoo Agnieszka Pazdecka-Maruszak 12.01.2023 16:48 Przybijała ze zwiedzającymi „piątkę” przez szybę, czasem można było stać się obiektem jej ataku. Uwielbiana przez mieszkańców Płocka Lamparcica Nahla opuściła miejskie ZOO.

Lamparcica Nahla wyjechała z Płocka (autor: Zoo w Płocku)

- Ten wyjazd była zaplanowany - mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ZOO. - Wyjechała lamparcica, która się u nas urodziła 2,5 roku temu. Powód jej wyjazdu był prozaiczny. Dojrzała już i koordynator zdecydował, że pojedzie do innego ogrodu, żeby stworzyć nową parę hodowlaną. Pojechała do niemieckiego ogrodu Minster, niedaleko Holandii - tłumaczy.

- Do ogrodu przyjechał natomiast dorosły samiec i teraz znów mamy parę – dodaje Kelman. - Dostaliśmy lamparta dorosłego z jednego ze szwedzkich ogrodów, po to, żeby mieszać w genach, żeby doczekać się kolejnego przychówku. Samiec ma 14 lat. To dość duże, ale jeszcze jest w takim stanie rozrodczym. Może jeszcze kilkukrotnie uda się od niego uzyskać potomstwo - wyjaśnia.

Opiekunowie liczą, że Barack stworzy będzie miał potomstwo z Sulakhat – mamą Nahli. W płockim ZOO na świat przyszły do tej pory trzy lamparty perskie. Dwa udało się odchować.

