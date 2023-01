Pod opieką słoń czy nosorożec. Warszawskie ZOO szuka pracowników Adam Abramiuk 12.01.2023 13:18 Leon, Buba i Fryderyka potrzebują nowego opiekuna. Warszawskie ZOO szuka pracownika do słoniarni. Ma się zajmować zarówno największymi zwierzętami w ogrodzie, ale też nosorożcami i małymi góralkami czy ryjówkami.

- To jest kompleksowa praca ze zwierzętami - przyznaje brygadzistka słoniarni Patrycja Kasprzak. - Karmimy zwierzęta, sprzątamy po nich, szykujemy dla nich wybiegi, ale oprócz tego zajmujemy się wieloma innymi rzeczami. Prowadzimy dużo treningów medycznych, przygotowujemy dużo wzbogaceń dla tych słoni oraz nosorożców, bierzemy udział w różnych zabiegach medycznych razem z lekarzami weterynarii, więc ta praca nie polega na samym sprzątaniu i karmieniu, ale też na wielu innych - wylicza.



- Opieka nad takimi zwierzętami jest szczególna, inna niż nad psem czy kotem - zaznacza Kasprzak. - Jest to zwierze dzikie, zawsze powtarzamy, że z nimi nie da się zaprzyjaźnić do końca, ponieważ my dla nich nie jesteśmy jakimś super kompanem. Praca z tymi zwierzętami przede wszystkim polega na wzajemnym szacunku. To jest to, na czym się opieramy. To nie jest przyjaźń, te zwierzęta kochają nas, tylko po prostu się wzajemnie szanujemy. Jeżeli my szanujemy je, wtedy one też szanują nas i dobrze nam się razem pracuje - tłumaczy.





Nabór trwa do 14 stycznia.

