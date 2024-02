Jest wyrok ws. tragicznej śmierci 19-latka w Płocku. Dwóch policjantów i lekarz skazani Iwona Rodziewicz-Ornoch 20.02.2024 13:38 Dwóch policjantów i lekarz uznani za winnych w sprawie tragicznej śmierci 19-latka w Płocku - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Chłopak został dotkliwie pobity w 2017 roku, a oskarżeni myśleli, że jest pijany. Sąd skazał ich na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata.

Sąd Okręgowy w Płocku (autor: Wistula, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

Policjanci i lekarz winni w sprawie tragicznej śmierci 19-latka w Płocku - orzekł sąd. Do śmierci nastolatka doszło latem 2017 roku. Chłopak przyjechał do swojej znajomej z Łodzi. W okolicy wzgórza Tumskiego doszło do bójki, chłopak został uderzony w głowę. Skazani myśleli, że jest on pijany.

- Tym trzem osobom zostały wymierzone kary po roku pozbawienia wolności. Kary te zostały warunkowo zawieszone na okres trzech lat tytułem próby. Wobec tych osób orzeczono kary grzywny, a także nawiązki na rzecz oskarżycieli posiłkowych po 25 tys. zł - mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Płocku Iwona Wiśniewska Bartoszewska.

Skazani policjanci i lekarz nie mogą także przez 5 lat pracować w swoim zawodzie. Wyrok nie jest prawomocny.

Do śmierci nastolatka doszło latem 2017 roku. Chłopak przyjechał do swojej znajomej z Łodzi. W okolicy wzgórza Tumskiego doszło do bójki, chłopak został uderzony w głowę. Jego znajomi chcieli wezwać karetkę, ale przybyły na miejsce patrol policji ją odwołał.

Ponieważ stan chłopaka się pogarszał, ratownicy jednak przyjechali. Uznano, że powinien trafić na komendę, by wytrzeźwieć. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań wydała lekarka z SOR-u.

Po raz drugi Piotrek trafił do szpitala nad ranem, kiedy był już nieprzytomny. Dopiero wtedy stwierdzono u niego bardzo rozległe obrażenia głowy. Chłopak zmarł tergo samego dnia, był trzeźwy.

Napastnik, który zaatakował Piotra został skazany na 3 lata więzienia pod koniec 2018 roku.

