Orlen z nowym prezesem. Kim jest Ireneusz Fąfara? RDC 10.04.2024 20:17 Rada nadzorcza Orlenu wybrała Ireneusza Fąfarę na nowego prezesa — poinformowała w środę spółka. Wiceprezesem ds. korporacyjnych i pierwszym zastępcą prezesa został Witold Literacki. Obydwaj obejmą stanowiska w czwartek.

Orlen (autor: Orlen/Twitter)

Ireneusz Fąfara został nowym prezesem Orlenu. Jak sprecyzowała spółka w środowym komunikacie, Fąfara został powołany na prezesa na okres wspólnej kadencji zarządu, która kończy się z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2025.

Koncern podkreślił, że Ireneusz Fąfara to ekspert doskonale znający sektor paliwowy i wyzwania związane z transformacją energetyki. Fąfara w przeszłości pracował już w Orlenie - od wiosny 2010 r. kierował litewską spółką ówczesnego PKN Orlen - Orlen Lietuva, dawniej Mazeikiu Nafta w Możejkach. Jako Prezes Orlen Lietuva zreformował i doprowadził do zyskowności rafinerię w Możejkach - zaznaczył koncern w komunikacie. Ze stanowiska ustąpił na początku 2018 r. W tym czasie firma m.in. zawarła ugody w wieloletnich sporach z głównymi partnerami rafinerii w Możejkach – Kolejami Litewskimi i Portem w Kłajpedzie. Przed przejściem do PKN Orlen, od maja 2007 r. Fąfara był prezesem BGK.

Kim jest Ireneusz Fąfara?

Ireneusz Fąfara jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie o specjalności Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej. Odbył praktykę na giełdach we Frankfurcie i Dusseldorfie. Ukończył kursy z zakresu: finansów, rynków kapitałowych i systemów emerytalnych organizowane m.in. przez Związek Banków Szwajcarskich oraz Austriacki Bank Centralny. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

W latach 1985-1990 pracował w firmach branży energetycznej jako specjalista ds. eksportu. Od 1992 r. pracował w Banku Energetyki S.A. w Radomiu. W latach 1993-1995 pełnił tam funkcję dyrektora Domu Maklerskiego, a we wrześniu 1995 r. został wiceprezesem Zarządu.

W 1998 r. objął funkcję członka Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych w ZUS. Nadzorował wpływy składek do: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Otwartych Funduszy Emerytalnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zarządzał również finansami wyżej wymienionych instytucji oraz Funduszem Rezerwy Demograficznej. W latach 2003-2006 pełnił dodatkowo obowiązki członka zarządu ZUS ds. informatyki.

Był też członkiem Rad Nadzorczych m.in.: ENERGO-UTECH S.A. w Poznaniu, Agencji Rynku Energii S.A. w Warszawie, Milmet S.A., Kompanii Węglowej S.A., Centrum Informatyki Grupy PZU oraz Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Grupa Orlen to koncern posiadający rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw w tych krajach, jak również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Ma segment wydobywczy ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz energetyczny, w tym odnawialnych źródeł energii.

