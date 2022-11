Coraz bliżej rozbudowy ul. Wyszogrodzkiej w Płocku. Wybrano wykonawcę Agnieszka Pazdecka-Maruszak 15.11.2022 21:15 Wybrano wykonawcę dokumentacji części inwestycji w ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku. Wpłynęło pięć ofert. Dla płocczan to oznacza szybszy wyjazd z miasta w kierunku stolicy.

Coraz bliżej rozbudowy ul. Wyszogrodzkiej w Płocku (autor: GDDKiA)

Ulica Wyszogrodzka to bardzo ważna droga dla płocczan – to trasa wylotowa na Warszawę i to właśnie tam teraz w godzinach szczytu tworzą się korki. Według projektu ma powstać druga nitka drogi. Wybrany został wykonawca dokumentacji inwestycji na odcinku między ulicą Harcerską a granicą Płocka. W przetargu wpłynęło pięć ofert, wybrano najtańsza, za 2 mln 313 tysięcy złotych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad liczy, że umowę podpisze jeszcze w tym roku.

Przypomnijmy, że osobny przetarg – na dokumentację dla odcinka od al. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej wraz ze skrzyżowaniem – ogłosił także płocki ratusz. Wpłynęły dwie oferty, ale żadna nie zmieściła się w szacunkowej kwocie, więc radni podczas sesji przesuneli środki na ten cel.

Rozbudowa ul. Wyszogrodzkiej w Płocku ma się zakończyć w 2027 roku.

