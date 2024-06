Pech A. Milika i mocne strony Polaków. Komentarz T. Sokołowskiego po meczu z Ukrainą Miłosz Kuter 08.06.2024 14:34 To niesamowity pech Arka Milika – tak kontuzję polskiego napastnika ocenia ekspert sportowy RDC Tomasz Sokołowski. Były reprezentant Polski skomentował dla nas piątkowy mecz Biało-Czerwonych z Ukrainą, podając najsilniejsze strony gry naszej reprezentacji.

Mecz Polski z Ukrainą (autor: Łączy nas piłka/X)

Polacy na Stadionie Narodowym w Warszawie wygrali w piątek z Ukrainą 3:1 w towarzyskim spotkaniu przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy w Niemczech.

Już w drugiej minucie meczu poważnej kontuzji doznał polski napastnik Arkadiusz Milik.

– To niesamowity pech, zwłaszcza że wcześniej nie był brany pod uwagę przez Michała Probierza, a teraz dostał typowanie. Chyba zarówno on sam, jak i my wszyscy chcieliśmy zobaczyć Arka Milika wracającego do formy – mówi sportowy ekspert RDC Tomasz Sokołowski.

Kontuzjowanego Milika na boisku zastąpił debiutujący w kadrze narodowej 19-letni Kacper Urbański, który na co dzień występuje w barwach włoskiej Bolonii.

– Jak to się mówi, wchodzi z marszu. Ma duże możliwości, nieprzypadkowo wywalczył sobie miejsce w Bolonii. Widać u niego odwagę i pewność siebie. To bardzo pozytywny debiut – ocenia Sokołowski.

Biało-Czerwoni wszystkie trzy bramki zdobyli w pierwszej połowie spotkania. Dwie z nich padły po rzutach rożnych. Jak mówi Sokołowski, to w tym elemencie jesteśmy bardzo groźni.

– Dobra ruchliwość, ale też i wykonawcy, jak Piotr Zieliński czy Sebastian Szymański, którzy potrafią dobrze trafić w punkt. To jest klucz, a do tego dochodzi wyznaczenie zawodników wbiegających w konkretne przestrzenie, którzy walczą o piłkę i odnajdują się w tych sytuacjach, bądź w tych drugich piłkach, jak Walukiewicz przy pierwszej sytuacji czy później Taras Romanczuk – dodaje Sokołowski.

Oprócz kontuzjowanego Milika zgrupowanie opuścili już także Jakub Kałuziński i Paweł Bochniewicz.

W poniedziałek na PGE Narodowym Polacy w ramach przygotowań do turnieju zagrają jeszcze z Turcją.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się w piątek (14 czerwca). Dwa dni później reprezentacja Polski zagra w Hamburgu z Holandią. Później Biało-Czerwonych czekają mecze z Austriakami w Berlinie oraz z Francuzami w Dortmundzie.

