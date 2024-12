Dziś pogrzeb Lucjana Brychczego.Legendę Legii Warszawa wspomina w RDC Jerzy Engel Adrian Pieczka 09.12.2024 04:31 Dziś pogrzeb legendarnego napastnika Legii Warszawa Lucjana Brychczego. Piłkarz zmarł 2 grudnia w wieku 90 lat. Legendę Wojskowych wspominał w „Magazynie Sportowym” Polskiego Radia RDC były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. – Jeśli ktoś zaczynał zadzierać nosa, mówił: ja biorę piłkę tenisową, ty piłkę normalną i zobaczymy, kto więcej pożongluje. I on zawsze był lepszy – opowiadał.

Kibice Legii Warszawa oddają hołd Lucjanowi Brychczemu. „Smutek, smutek, smutek” (autor: RDC)

O godz. 10:00 w Warszawie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Lucjana Brychczego. Legendarny piłkarz Legii Warszawa zmarł 2 grudnia w wieku 90 lat.

W klubie przy Łazienkowskiej spędził ponad 70 lat. Najpierw jako piłkarz, później pełnił m.in. funkcję trenera oraz honorowego prezesa klubu.

Jak wspominał w „Magazynie Sportowym” RDC były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel, Brychczy był świetnym trenerem i genialnym piłkarzem.

– Można mówić o nim w samych superlatywach. Ja miałem tę możliwość, że zaproponowałem Lucjanowi Brychczemu powrót do Legii, do pierwszego zespołu, kiedy objąłem Legię Warszawa. On był poza zespołem, Lucjan przyjął tę propozycję i tak wspólnie prowadziliśmy przez kilka lat ten zespół, potem został w nim na stałe – opowiadał Engel.

Jak dodał, w najtrudniejszych momentach Lucjan Brychczy zachowywał pogodę ducha.

– Zawsze był lekko uśmiechnięty, zawsze tak sobie lekko nawet dworował z zawodników i z zespołu, bo wszyscy go niesamowicie szanowali za to, że każdemu pokazał, że jest od niego lepszy technicznie. Jeśli ktoś zaczynał zadzierać nosa, mówił: ja biorę piłkę tenisową, ty piłkę normalną i zobaczymy, kto więcej pożongluje. I on zawsze był lepszy – podkreślał Engel.

Lucian Brychczy był czterokrotnym mistrzem Polski i trzykrotnym królem strzelców ligowych. To drugi najlepszy strzelec w historii ligowych rozgrywek w Polsce, w których strzelił łącznie 182 bramki.

Pogrzeb legendy Wojskowych będzie miał charakter państwowy. Nabożeństwo odbędzie się o godz. 10:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej 13/15 w Warszawie.

