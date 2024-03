Remis przy Łazienkowskiej. Legia po spotkaniu z Pogonią po raz trzeci bez zwycięstwa RDC 03.03.2024 09:39 W sobotnim meczu 23. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała u siebie z Pogonią Szczecin 1:1. To trzeci z rzędu ligowy mecz stołecznej ekipy bez zwycięstwa. Portowcy natomiast pozostają niepokonani od 1 grudnia.

Remis Legii z Polonią (autor: Leszek Szymański/PAP)

Piłkarze Legii zremisowali w Warszawie z Pogonią Szczecin 1:1 w 23. kolejce ekstraklasy. Na pozycję lidera, po pierwszym zwycięstwie w tym roku, awansował Śląsk Wrocław.

W pierwszej połowie sobotniego spotkania przy Łazienkowskiej najważniejsze wydarzenia miały miejsce na jej początku. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w siódmej minucie, kiedy obrońca Pogoni Danijel Loncar doznał urazu głowy po zderzeniu z własnym bramkarzem i napastnikiem Legii Blazem Kramerem.

26-letni Chorwat przez kilka minut był opatrywany, a następnie zabrano go na noszach do karetki i odwieziono do szpitala na badania.

Legia prowadziła grę, dłużej utrzymywała się przy piłce, a najbliżej gola była w 18. minucie, gdy po rzucie rożnym w słupek trafił Portugalczyk Yuri Ribeiro. Pogoń bezskutecznie próbowała się odgryzać strzałami z dystansu.

W drugiej połowie kibice zobaczyli bramki. W 49. minucie prowadzenie Legii dał Paweł Wszołek, który po zagraniu Josue z bliska głową skierował piłkę do siatki.

Wydawało się, że gospodarze wszystko mają pod kontrolą, ale w 60. minucie piłkę w środkowej części boiska stracił Szwajcar Marco Burch i Pogoń wyprowadziła zabójczą kontrę. W swoim stylu lewą stroną pobiegł Kamil Grosicki, który następnie zagrał do Efthymisa Koulourisa, a Grek z bliskiej odległości doprowadził do remisu.

Do końca spotkania żadna z drużyn nie stworzyła już dogodnej okazji do zdobycia bramki.

W tabeli Pogoń jest trzecia, a do prowadzącego Śląska Wrocław traci pięć punktów. Piątą Legię od lidera dzieli siedem punktów.

Składy:

Legia Warszawa: Dominik Hładun – Marco Burch, Rafał Augustyniak, Yuri Ribeiro - Paweł Wszołek, Bartosz Kapustka, Juergen Elitim, Patryk Kun (72. Ryoya Morishita) – Josue (87. Gil Dias), Blaz Kramer (87. Tomas Pekhart), Marc Gual.

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru – Linus Wahlqvist, Danijel Loncar (12. Leo Borges), Mariusz Malec, Leonardo Koutris – Wahan Biczachczjan (60. Alexander Gorgon), Joao Gamboa, Rafał Kurzawa, Fredrik Ulvestad, Kamil Grosicki (90+1. Marcel Wędrychowski) – Efthymis Koulouris.

Czytaj też: Trener Legii Warszawa do zwolnienia? J. Kruszankin: Trzeba egzekwować postawione cele