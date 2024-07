Powrót Ekstraklasy. P. Kamieniecki w Polskim Radiu RDC: To będzie sezon pełen emocji Przemysław Paczkowski 22.07.2024 15:42 W miniony weekend powróciła piłkarska Ekstraklasa. W 1. kolejce zwycięstwa zanotowały dwa mazowieckie zespoły: Legia Warszawa wygrała 2:0 z Zagłębiem Lubin i Radomiak Radom zwyciężył 2:1 z GKS Katowice. – W tym sezonie być może więcej niż jeden polski zespół zakwalifikuje się do europejskich pucharów – ocenił w „Magazynie Sportowym” RDC dziennikarz TVP Sport Piotr Kamieniecki.

Za nami pierwsze mecze otwierające sezon polskiej ligi. Zwycięstwa odniosły dwa zespoły z Mazowsza – Legia Warszawa z Zagłębiem Lubin (2:0) i Radomiak Radom z GKS Katowice (2:1).

– Zapowiada się sezon pełen emocji – mówił dziennikarz TVP Sport Piotr Kamieniecki. – Większość faworytów i tych drużyn typowanych do walki o podium raczej nie zawiodła. Myślę, że to będzie ciekawy sezon, bo są szanse na puchary i na to, że być może ciut więcej niż jedna drużyna zagra w tej fazie ligowej. To by było z korzyścią dla polskiej piłki i to też zawsze jakoś tam miesza w lidze – dodał.

Dziennikarz odniósł się także do meczu Legii Warszawa. Wojskowi ostatecznie wygrali, ale do 86. minuty na tablicy wyników było 0:0.

– To nie był idealny mecz dla Legii na pewno. To spotkanie zostało w pewnym stopniu przepchnięte. Tylko właśnie o to chodzi, że nie da się grać ponad 30 spotkań w PKO Ekstraklasie i zawsze zachwycać. Czasami chodzi o to, żeby w tych trudnych momentach strzelić tego gola, zdobyć trzy punkty, zapomnieć. I tak się stało w przypadku Legii – skomentował.

Jeszcze dziś ostatni mecz 1. kolejki. Stal Mielec zmierzy się z Widzewem Łódź (o 19:00).

W następnej kolejce Legia Warszawa zagra z Koroną w Kielcach, a Radomiak u siebie podejmie Jagiellonię Białystok.

