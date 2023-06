J. Brzęczek o Błaszczykowskim: niezwykła osobowość i wzór dla młodych zawodników RDC 16.06.2023 15:24 To będzie podziękowanie za wszystko, co zrobił dla polskiej piłki – Jerzy Brzęczek mówił w Magazynie Sportowym RDC o pożegnaniu Jakuba Błaszczykowskiego. Piłkarz rozegra dziś swój ostatni mecz w reprezentacji Polski.

Od lewej: Tomasz Sokołowski, Jerzy Brzęczek i Arkadiusz Błaszczyk (autor: RDC)

Niesamowita osobowość, wzór dla młodych zawodników – tak o Jakubie Błaszczykowskim mówił w Radiu dla Ciebie były trener piłkarskiej kadry Jerzy Brzęczek.

Dziś Biało-Czerwoni zagrają towarzysko z drużyną narodową Niemiec i będzie to ostatni mecz z orzełkiem na piersi dla byłego kapitana.

Jak podkreślał selekcjoner, a prywatnie krewny Błaszczykowskiego, piłkarz cieszy się szacunkiem zarówno kibiców, jak i swoich kolegów.

– Kibice szanują go nie tylko za umiejętności, ale i za podejście i za to, jak prezentował się na boisku w barwach narodowych. To niesamowita osobowość, niesamowity przywódca i bardzo ważna postać dla młodych zawodników – powiedział Brzęczek.

Wieczorne spotkanie będzie sto dziewiątym rozegranym w kadrze przez Błaszczykowskiego.

– Ten dzisiejszy wieczór jest związany z tym wszystkim, co Kuba zrobił dla polskiej piłki. Jak w życiu, tak i w sporcie są momenty lepsze i gorsze, ale myślę, że to piłkarz, który do swoich obowiązków zawsze podchodził z niezwykłą estymą – dodał Brzęczek.

Mecz Polska-Niemcy odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Początek o godz. 20:45.

Czytaj też: Ponad 20 pseudokibiców zatrzymanych po marcowym meczu Radomiaka