Ekspert RDC o nowym selekcjonerze kadry narodowej: interesuje go tylko zwycięstwo. To ważny przekaz Cyryl Skiba 24.01.2023 18:06 - Moc doświadczenia. Czekamy na wyniki - tak ekspert Magazynu Sportowego RDC, Tomasz Sokołowski skomentował dzisiejszą, oficjalną prezentację nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Byty reprezentant Polski podkreśla, że na razie zaobserwować można same pozytywne sygnały. Ważne będą jednak konkrety w polu.

Fernando Santos nowym selekcjonerem reprezentacji Polski (autor: PAP/Leszek Szymański)

- Trener z ogromnym doświadczeniem. To co mówił, wyważone słowa co do drużyny, jak to ma wyglądać. Nie chciał nawet komentować poprzednika, także tu też wyważony. Z dużymi nadziejami, co buduje, ale za tym muszą iść wyniki - mówił Tomasz Sokołowski.

68-letni Santos w swojej karierze trenerskiej był m.in. selekcjonerem reprezentacji Grecji (2010-2014) i Portugalii (2014-2022), z którą w 2016 wywalczył mistrzostwo Europy. W przeszłości pracował również w czołowych greckich oraz portugalskich klubach.

- Nowego trenera interesuje jedno. Zwycięstwo. To ważny przekaz - podkreśla Sokołowski. - Jak przez tyle lat jako trener prowadził i Grecję i Portugalię z sukcesami, to zawsze gdzieś to zwycięstwo było. Ma to w DNA. Zresztą każdy trener i zawodnik chce zwyciężać. No i z nadziejami takimi, mają Roberta Lewandowskiego, gwiazdę porównywalną z Ronaldo będzie mówił z tej reprezentacji coś ulepić, wnieść coś, zostawić jakąś cząstkę od siebie - dodaje.

Nowy selekcjoner kadry ma na stałe zamieszkać w Warszawie. Santos rozpoczął swoją wypowiedź od powiedzenia po polsku "dzień dobry", potem podziękował za zaufanie i chwalił naszą reprezentację widząc w niej duży potencjał.

