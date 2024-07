Czwarte urodziny Legia Training Center. Prezes LTC: to wielki sukces! Miłosz Kuter 20.07.2024 15:07 Legia Training Center, czyli najnowocześniejszy ośrodek treningowy w Europie Środkowej i drugi dom Legii Warszawa obchodzi swoje czterolecie. Zdaniem prezesa Tomasza Zahorskiego, ostatnie cztery lata działalności LTC, można określić mianem wielkiego sukcesu. Dzisiaj wręczono upominkowe „złote bilety” dla najważniejszych osób, które wspierały projekt powstania ośrodka.

5 Urodziny Legia Training Center (autor: Jakub Wydra)

Legia Trening Center obchodzi czterolecie istnienia. To najnowocześniejszy ośrodek treningowy w Europie Środkowej i drugi dom Legii Warszawa w Książenicach niedaleko Grodziska Mazowieckiego.

Władze centrum treningowego wręczyły dzisiaj upominkowe „złote bilety” dla najważniejszych osób, które wspierały projekt powstania ośrodka.

Prezes Legia Trening Center Tomasz Zahorski podkreślił, że ostatnie cztery lata działalności LTC, można określić mianem wielkiego sukcesu.

— Przez te cztery lata odbyło się tutaj kilka tysięcy treningów drużynowych i indywidualnych drużyn. I pierwszej drużyny Legii Warszawa i drugiej i Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Również takich zespołów jak Szachtar Donieck który funkcjonował w tym miejscu przez wiele miesięcy. To różne zespoły, które przyjeżdżają na sparingi z całej Polski, z całej Europy — powiedział Zahorski.

Jak dodał Zahorski, Legia Training Center to nie tylko sport.

— Myślę, że było już ponad 100 bardzo różnych wydarzeń, nie tylko piłkarskich, nie tylko sportowych, ale takich korporacyjnych, edukacyjnych, rozwojowych. My tutaj staramy się z tego miejsca zrobić takie centrum kompetencyjne w wielu obszarach. Obszarze sportu, zdrowego życia, osiągania najwyższych rezultatów, szkoleń dla przyszłych menadżerów sportu i wiele, wiele innych takich inicjatyw — wymienił.

Tomasz Zahorski zdradził także kolejne plany inwestycyjne LTC.

— Rozpoczynamy taką inwestycję takim symulatorem Skills Lab Arena. Czyli to jest obiekt typu np. jak Borussia Dortmund ma Footbonauta czy Benfica Lizbona. To są takie symulatory kognitywne, gdzie szczególnie młodzi zawodnicy mogą rozwijać swoje kompetencje nie tylko fizyczne, ale też takie psychofizyczne. Czas reakcji. To są te kompetencje, to są te cechy, które są tak naprawdę przełomowe w piłce — zapowiedział.

Na co dzień w Legia Trening Center trenuje pierwsza drużyna Legii, ale także rezerwy czy zespoły młodzieżowe.

Istotnym elementem ośrodka jest Legia Lab, czyli nowoczesne laboratorium oraz Akademia piłkarska i bursa dla młodych zawodników.

Źródło: RDC Autor: Miłosz Kuter/DJ