Cracovia – Legia Warszawa. Przed wojskowymi ostatni w tym roku mecz ligowy Łukasz Starowieyski 20.12.2023 15:09 Po czterech dniach przerwy Legia Warszawa zagra z Cracovią w zaległym meczu 2. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się dziś o godzinie 19:00, na stadionie Cracovii im. Józefa Piłsudskiego. Poprzednie spotkanie na Łazienkowskiej Legia wygrała 2:0.

Cracovia – Legia Warszawa. Przed wojskowymi ostatni w tym roku mecz ligowy (autor: PAP/Leszek Szymański)

Cracovia w niedzielę, Cracovia w środę. Przed Legia ostatni w tym roku mecz ligowy. Po raz drugi w ciąg czterech dni zmierzy się z zespołem „pasów”.

Poprzednie spotkanie na Łazienkowskiej Legia zagrała pragmatycznie i skutecznie i ograła Cracovię 2:0.

– Cracovia na pewno grała to co potrafi. Jeśli chodzie o Legię to zagrała to co powinna zagrać, wypunktowała Cracovię, pragmatycznie zgadza się, ale najważniejsze są w tej chwili punkty – podsumowywał Marek Saganowski, były piłkarz Legii i reprezentacji.

Podobne zdanie miał drugi gość Magazynu Sportowego RDC Rafał Dębiński – dla Legii ważne było jedno wygrać ten mecz i powtórzyć ten wynik w środę w Krakowie przy Kałuży. Wtedy Legia będzie się liczyła w walce o mistrzostwo.

W przypadku zwycięstwa Legia awansuje na 3 miejsce w tabeli ekstraklasy, a strata do liderującego Śląska zmniejszy się do 6 punktów. Początek mecze Cracovia - Legia o godzinie 19.00.

Posłuchaj całej rozmowy: Ekstraklasa na półmetku | Dębiński, Saganowski: Legia gra jeszcze o mistrzostwo? Transfer Slisza

