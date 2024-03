Zadzwonił na 112 i poszedł spać. 41-latek usłyszał zarzuty [NAGRANIE] RDC 22.03.2024 09:23 41-latek z gminy Piaseczno zadzwonił pod numer alarmowy i poprosił o pilną pomoc. Gdy wezwane służby zaczęły go szukać, ten poszedł spać. Mężczyzna usłyszał zarzuty w związku z nieuzasadnionym wezwaniem policji. Taki czyn jest klasyfikowany jako wykroczenie.

Policja (autor: Zdjęcie ilustracyjne/KSP)

„Od trzech godzin leżę nad rzeką, nie mogę wstać, nie wiem, gdzie jestem, potrzebuje pomocy...” – taką wiadomość usłyszał operator numeru alarmowego 112 od dzwoniącego mieszkańca gminy Piaseczno.

Ze zgłoszenia jasno wynikało, że potrzebuje on pilnej pomocy. Na nogi postawiono wszystkie służby zarówno policję, jak i ratowników medycznych oraz strażaków. Funkcjonariusze przeczesywali tereny zalesione i pobliskie stawy we wskazanej przez mężczyznę lokalizacji, jednak nikogo tam nie znaleźli. Jak się później okazało, kiedy służby działały, zgłaszający spał.

Magdalena Gąsowska z komendy w Piasecznie przekazała, że mundurowi znaleźli mężczyznę, ale nie nad rzeką, a w jego własnym łóżku, do tego w takim stanie nietrzeźwości, że mężczyzna nawet nie był w stanie „dmuchnąć” w alkomat.

– 41-latek dalszą część nocy musiał już spędzić w policyjnej celi, a to skłoniło go do refleksji, jednak na taką było już zdecydowanie za późno – dodała.

Mężczyzna usłyszał zarzuty karne i będzie musiał ponieść konsekwencje swojego bezmyślnego zachowania. O wymiarze kary zadecyduje piaseczyński sąd, który może ukarać go grzywną do pięciu tysięcy złotych.

Kiedy dzwonić na 112?

Policjanci apelują, by wybierając numer alarmowy 112, naprawdę zastanowić się nad tym, czy zgłoszenie wymaga interwencji służb i czy ta pomoc jest w danej chwili potrzebna.

Osoby, które w sposób nieprzemyślany i bez potrzeby wzywają policję, popełniają wykroczenie.

Policja podaje, że takich i podobnych zgłoszeń jest więcej. „Wybierając numer alarmowy 112, naprawdę należy zastanowić się nad tym, czy nasze zgłoszenie wymaga interwencji służb i czy ta pomoc jest nam w danej chwili potrzebna. Blokując numer alarmowy swoim wymyślonym zgłoszeniem, odbieramy szansę tym, którzy jej potrzebują - pamiętajmy o tym!” – apeluje Policja.

