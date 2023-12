Gmina Piaseczno przejęła zabytkowy pałacyk „Platerówka”. Jakie ma plany? RDC 22.12.2023 06:17 Piaseczno po 30 latach odzyskało zabytkowy pałacyk „Platerówkę”. Powiat piaseczyński przekazał miastu ostatnią część parku miejskiego, w tym zabytkowe zabudowania. Władze w pierwszej kolejności chcą zabezpieczyć budynek przed dalszym niszczeniem. Następnie ma on zostać przeznaczony na cele publiczne.

3 Niszczejący budynek zabytkowej szkoły zwanej „Platerówką” (autor: Daniel Putkiewicz)

Powiat piaseczyński przekazał gminie Piaseczno ostatnią część parku miejskiego, w tym zabytkowe zabudowania.

Budynek „Platerówki” zostanie przeznaczony na cele publiczne.

– Nasze doświadczenie jest takie, że najpierw należy zorientować się, co w budynku trzeba zrobić i jakie są jego możliwości, a dopiero później można doprecyzować, jakie usługi będziemy tam realizowali. Dopasowanie do budynku zabytkowego tego, co chcemy w nim zrobić, z reguły się nie sprawdza i szkodzi samemu budynkowi – informuje burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.

– Cieszę się, że w obchodzonym właśnie Roku Cecylii Plater-Zyberkówny udało nam się przejąć budynek założonej przez hrabiankę szkoły. To daje nadzieję na przywrócenie „pałacykowi” blasku, by podobnie jak modernizowana właśnie Poniatówka, stał się ozdobą nie tylko zabytkowego parku, ale i jedną z architektonicznych perełek Piaseczna – dodaje burmistrz.

Na pewno zostanie wyremontowana elewacja budynku. W budżecie gminy na 2024 i 2025 rok zabezpieczono pieniądze na projektowanie przestrzeni.

Na przekazanie nieruchomości gminie zgodziła się Rada Powiatu Piaseczyńskiego. Z kolei Rada Miejska w Piasecznie wyraziła zgodę na przejęcie nieruchomości. Podpisanie aktu notarialnego formalnie domknęło procedury przekazania gminie działek wraz z zabudowaniami.

Czytaj też: Stary most w pow. płockim odpłynął z nurtem rzeki. Po dwóch latach stanęła nowa konstrukcja

Źródło: RDC Autor: RDC /PA