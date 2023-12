Stary most w pow. płockim odpłynął z nurtem rzeki. Po dwóch latach stanęła nowa konstrukcja Alicja Śmiecińska 21.12.2023 11:12 Most, który w 2021 roku odpłynął z nurtem rzeki w Szeligach w gminie Słupno, został odbudowany. Po ponad dwóch latach od nawałnicy, która spowodowała zniszczenia na ok. 10 mln, stanęła nad rzeką nowa konstrukcja. Obecnie układany jest obecnie asfalt, zjazdy, pobocza i bariery ochronne. Kierowcy przejadą mostem od Nowego Roku.

5 Nowy most w Szeligach (autor: Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno/FB)

Stary most odpłynął z nurtem rzeki, ale po ponad dwóch latach w Szeligach w gminie Słupno pojawił się nowy. Przeprawa została zniszczona po gwałtownej ulewie, która przeszła przez powiat w 2021 roku.

Nowy most ma być przejezdny od początku Nowego Roku. Wójt gminy Słupno Marcin Zawadka informuje, że obecnie robione są jeszcze zjazdy, pobocza i układane bariery ochronne.

— Wyremontowaliśmy przy okazji tez drogi dojazdowe z obu stron mostu, także mieszkańcy mają zupełnie inny komfort jeżeli chodzi o komunikację na terenie gminy Słupno. Zostały tylko do zrobienia prace końcowe — mówi Zwadka.

— W ramach wykonywania tych prac powstał nowy most, szerszy niż tamten, który był wcześniej wraz z drogami dojazdowymi 400 metrów, w asfalcie. Nawałnica, która przeszła przez gminę Słupno, spowodowała, że most popłynął i duży deszcz sprawił, że ona wystąpiła z koryta i wyrwała most, między innymi niszcząc drogi dojazdowe — dodaje wójt.

Od czasu przejścia nawałnicy, mieszkańcy korzystali z tymczasowej przeprawy, którą ustawiło wojsko.

Straty w infrastrukturze po lipcowej ulewie gmina oszacowała na około 10 ml zł.

