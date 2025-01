Seryjny włamywacz multirecydywista zatrzymany. Chodziło mu o adrenalinę Miłosz Kuter 21.01.2025 12:29 Multirecydywista i seryjny włamywacz został zatrzymany przez policjantów z Piaseczna. 41-latek usłyszał 11 zarzutów. Podczas przesłuchania tłumaczył, że popełnianie przestępstw dawało mu adrenalinę. Kradł samochody, narzędzia, a nawet ubrania.

Złodziej multirecydywista zatrzymany przez policję z Piaseczna (autor: Policja Piaseczno)

Włamania do domów i samochodów oraz sklepowe kradzieże ma na swoim koncie jeden z mieszkańców Piaseczna. Policjanci byli na tropie mężczyzny po serii włamań, do których doszło w grudniu.

Na początku grudnia 2024 roku na ulicy Karolinki w Piasecznie doszło do serii włamań i kradzieży. Do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie zaczęli zgłaszać się kolejni poszkodowani, opisując różnorodne zdarzenia. Z posesji ginęły ubrania, elektronarzędzia, rowery, laptopy, samochód czy... torba sportowa.

Policjanci ustalili, że sprawca mieszka na terenie Piaseczna, a pracuje na warszawskim Bemowie.

Jak relacjonuje Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji, gdy uzbierali wystarczającą liczbę dowodów, pojawili się w miejscu pracy mężczyzny.

– Był on wyraźnie zaskoczony ich wizytą, jakby nie spodziewał się, że jego działania zostaną powiązane i ktokolwiek wpadnie na jego trop. Podczas przesłuchania okazało się, że mężczyzna ma na swoim koncie więcej przestępstw, niż początkowo przypuszczano. Policjanci ustalili, że poza włamaniami do domów i samochodów, mężczyzna dwukrotnie włamał się do sklepowych gablot w centrum handlowym przy ulicy Puławskiej w Piasecznie – mówi Magdalena Gąsowska.

Skradł łącznie 18 telefonów komórkowych, powodując straty sięgające blisko 24 tysięcy złotych. 41-latek w więzieniu może spędzić nawet 15 lat.

Czytaj też: Pył drogowy w centrum Warszawy może być rakotwórczy [BADANIA]