"Z tatą w świat medycyny" 04.05.2023 13:14 Już jutro (5.05.2023) premiera najnowszej książki Wojciecha Mikołuszko, autora poczytnej serii Z tatą (Tato, a dlaczego?, 2010, Tato, a po co?, 2012, Z tatą w przyrodę, 2015 i Z tatą na dinozaury, 2017). W książce Z tatą w świat medycyny. Opowieści o odkryciach, które ratują życie i zdrowie milionom ludzi przenosi czytelników do świata medycyny. Przedstawia historie lekarzy, badaczy i naukowców, którzy dzięki swojemu talentowi, ciężkiej pracy, nieustępliwości, a czasem przypadkowi przyczynili się do uratowania życia i zdrowia milionom ludzi.

Autor, opisując ich odkrycia, w przystępny sposób tłumaczy zawiłości niekiedy skomplikowanych procedur i pokazuje ich związek z codziennym życiem współczesnego czytelnika. Udowadnia, jak bardzo te odkrycia – nawet sprzed wielu lat – dotyczą tu i teraz, bo niektóre tak mocno wpisały się w nasze życie, że nawet ich nie dostrzegamy. Historie medycznych odkryć opisane zostały chronologicznie od XIX do XXI wieku, łatwo więc zorientować się, jak rozwijały się nauki medyczne, które innowacje mają „długą brodę”, a do których ludzkość doszła w ostatnich latach.

Dzięki ilustracjom Tomasza Samojlika czytelnik uśmiechnie się, widząc niekiedy zabawne sytuacje z życia bohaterów książki, łatwiej wyobrazi sobie opisane wydarzenia i pozna wygląd osób, które znacząco wpłynęły na życie innych.

Tak, dzisiaj wiem to na pewno. Autor tej książki nie cofnie się przed niczym. Ani przed odpowiedzią na najtrudniejsze dziecięce pytania, ani przed opowieścią, która komuś innemu zmroziłaby w żyłach krew. Z pewnością jest odważny. I co jeszcze? Kiedy sięgam po jego książki, mam pewność, że to, o czym pisze Wojciech Mikołuszko, jest rzetelnie sprawdzone i ma głęboki sens. Dostaniecie więc solidną dawkę wiedzy i całkiem sporo frajdy. Przekonacie się też, czy aby na pewno macie stalowe nerwy. Autor w książce szczerze opowie Wam także o swojej przewlekłej chorobie. Oczywiście leczy ją najlepiej jak może, ale przy okazji sprawił, by stała się powodem napisania tej fascynującej książki. I to jest piękne, że bez względu na wszystko człowiek potrafi być sprawczy. W każdej chwili swojego życia pamiętaj, Ty też to potrafisz!

- Katarzyna Stoparczyk