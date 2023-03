Wystawa prof. Piotra Smolnickiego 10.03.2023 14:31 Od 15 marca 2023 w Galerii -1 w Pałacu Czapskich będzie można oglądać wystawę "40" z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy twórczej prof. Piotra Smolnickiego – artysty i pedagoga na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wpisana w obchody 55-lecia Wydziału Grafiki wystawa prezentuje prace z ostatnich dwudziestu lat twórczości artysty i potrwa do 7 kwietnia 2023.

Tematem powtarzającym się w prezentowanych na wystawie "40" pracach prof. Piotra Smolnickiego jest czas, przemijanie oraz pamięć. Drukowane na powierzchniach lustrzanych grafiki są – z perspektywy odbijającej się w nich osoby – swoistym zatrzymaniem czasu, a następnie zniknięciem i pojawieniem się nowej postaci. Pracom przyświeca motto zaczerpnięte z "Rozmyślań" M. Aureliusza: "Czas jest rzeką nieodwracalnym strumieniem rzeczy i zdarzeń. Kolejne rzeczy pojawiają się i przemijają, a na ich miejsce przychodzą następne tylko po to aby także przeminąć".

Ważna jest intuicja

"Twórczość Profesora Smolnickiego dotyka świata form elementarnych. Form poddawanych rygorystycznym prawidłom kompozycji i konstrukcji. Ten rodzaj myślenia – odrzuca wszystko to, co wydaje się być przypadkowe i niezaplanowane, stojące w świadomej opozycji do działań harmonijnych i zarazem przewidywalnych. To sztuka wciąż poszukująca nowych terytoriów, na których Piotr podejmuje dialog ze współczesnością – świadomie narusza formalne ograniczenia, czerpie pełnymi garściami ze współczesnych technologii.

Śmiało wkracza w te rejony, na których do tej pory nie był obecny. Eksperymentuje z nowymi technologiami, z drukiem cyfrowym, matrycą, odbitką, fotografią i formą przestrzenną. Przy tak stosowanych zabiegach wizualnych często pojawia się pytanie o technologiczny aspekt dzieła: "jak?". Sądzę, że rzeczywisty dialog ze sztuką Piotra Smolnickiego rozpoczyna się w chwili, gdy zmienimy treść tak zadanego pytania na: "dlaczego?".

Szanuję niezwykle tego rodzaju podejście do sztuki. Szanuję porządek i definiowalność opisywanych przez nią zjawisk oraz technologiczną doskonałość. Szanuję ten rodzaj wysublimowanej intuicji twórczej. Bliskie jest mi też rozumienie obecnych w niej aluzji i podtekstów – im więcej z nich odnajduję w dziele, tym bardziej staje się ono dla mnie obszarem do jego indywidualnej eksploracji. Dziękuję Ci Profesorze, że Ty i Twoja sztuka dają mi taką możliwość". ("Ważna jest intuicja", prof. Jacek Staszewski, Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie)

prof. Piotr Smolnicki

dyplom z wyróżnieniem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. H.Chrostowskiej;

1982: aneks z malarstwa pod kierunkiem prof. T. Pągowskiej;

dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki;

twórca podstaw punktacji ECTS na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie;

kierownik i organizator zespołu KRK oraz programu KRK dla wyższych szkół plastycznych w Polsce z ramienia MSzW;

prodziekan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kadencji 2005 – 2008;

organizator i kierownik pierwszych studiów doktoranckich na ASP w Warszawie na Wydziale Grafiki; twórca programu w/w studiów;

dziekan Wydziału Grafiki kadencji 2008 – 2012;

senator ASP w Warszawie kadencji 2012 – 2016;

członek Rektorskiej Komisji Regulaminowo Statutowej

członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych IMPRINT

profesor Wydziału Sztuki Nowych Mediów Kierunek Grafika Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych;

prowadzi Pracownię Dyplomową Grafiki Artystycznej (warsztatowej) III,IV,V r. studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i zaocznych na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie;

wielokrotny promotor i recenzent oraz członek komisji doktorskich, habilitacyjnych i przewodów o tytuł profesora sztuk plastycznych;

twórca i organizator oraz kierownik Zakładu Technologii Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki;

kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej

zajmuje się: grafiką, rysunkiem, fotografią, obiektem graficznym;

wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i zagranicą: w USA, Niemczech, Francji, Szwecji, Finlandii, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Grecji, Węgrzech, Chorwacji, Argentynie, Chinach.

Co, gdzie, kiedy

"40" Wystawa prof. Piotra Smolnickiego z okazji 40-lecia pracy twórczej

Galeria - 1, Pałac Czapskich,

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 5

15 marca – 7 kwietnia 2023

wystawa czynna: wt. – niedz. g. 12.00 – 19.00

wernisaż: 15 marca 2023, g. 18.00

współpraca merytoryczna: Krzysztof Smolnicki



Wystawa jest pisana w obchody 55-lecia Wydziału Grafiki ASP w Warszawie.