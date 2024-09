WKD zaprasza na obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności! 17.09.2024 10:33 W dniach od 16 do 22 września jak co roku obchodzimy Europejski Tydzień Mobilności. WuKaDka z tej okazji przygotowała wiele atrakcji. Zwieńczeniem będzie piknik rodzinny w dniu 22 września 2024 roku na terenie zaplecza WKD w Grodzisku Mazowieckim oraz Dzień bez samochodu, podczas którego przejazdy wszystkimi pociągami uruchamianymi na linii WKD będą bezpłatne.

Europejski Tydzień Mobilności to konkursy, zabawy i gry zarówno dla młodszych jak i starszych pasażerów, które mają za zadanie zachęcić do korzystania z transportu publicznego. W dniach 16-17.09.2024 (poniedziałek-wtorek) w godzinach 7:00-8:30 wspólnie z Miastem Podkowa Leśna zapraszamy na kawę i herbatę, które będą serwowane na stacji Podkowa Leśna Główna. Będzie również możliwość poczęstowania się słodkościami i zrobienia sobie zdjęcia z wiewiórką Wukadką w środę, 18.09.2024 na stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Najważniejszym i jednocześnie wieńczącym wszystkie wydarzenia organizowane w ramach ETM będzie piknik rodzinny na terenie siedziby WKD w Grodzisku Mazowieckim. Wydarzenie to odbędzie się w niedzielę, 22.09.2024 w godzinach 12:00-17:00. Podczas Dnia Otwartego w WKD będzie można bezpłatnie zwiedzić Izbę Tradycji EKD/WKD, w której oprócz wystawy zabytkowego taboru i prezentacji unikalnych pamiątek będzie się można przejechać rikszą prowadzoną przez kolejarza w historycznym mundurze. W hali obok udostępniony zostanie współczesny tabor, użytkowany przez WKD, dzięki którym zwiedzający będą mogli się zapoznać ze szczegółami technicznymi pociągów jak również poznać tajniki hali przeglądowo-naprawczej.

Jak co roku przyjadą do nas goście. Udział w Dniu Otwartym na terenie WuKaDki potwierdziło już Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej, które udostępni swoją drezynę ręczną aby nasi zwiedzający mogli odbyć przejażdżkę po terenie zaplecza WKD. Będzie także Urząd Miasta w Grodzisku Mazowieckim, który udostępni do zwiedzania autobus elektryczny marki Solaris. Uruchomiona zostanie bezpłatna linia autobusowa obsługiwana taborem zabytkowym, kursująca po ulicach Grodziska Mazowieckiego i dowożąca na piknik WKD.

Podczas Dnia Otwartego dla najmłodszych sympatyków, WuKaDka przygotowuje specjalną strefę, w której będą mogli oni spędzić ciekawie czas z animatorem, poskakać na dmuchańcach i przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa ruchu korzystając z miasteczka rowerowego. Rowerzyści będą mogli sprawdzić swoje rowery w serwisie rowerowym. Oprócz tego odbędzie się pokaz sztuk walki czy szermierki.

Ponadto w dniu 22.09.2024 (niedziela) będzie obowiązywać oferta "Dzień bez samochodu w WKD", w ramach której przejazdy wszystkimi pociągami WKD będą odbywały się bez konieczności zakupu biletu.

Obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności są objęte honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Świętujcie z WuKaDką Europejski Tydzień Mobilności by wspólnie zmieniać nasze nawyki i wybierać proekologicznie!

Szczegółowy kalendarz atrakcji i działań planowanych w każdym dniu od 16 do 22 września br. w galerii pod artykułem.

Pozostałe informacje i regulaminy:

Strona internetowa WKD:

https://wkd.com.pl/aktualnosci/3263-wukadka-zaprasza-na-odchody-europejskiego-tygodnia-mobilnosci

Profil Facebook:

https://www.facebook.com/WarszawskaKolejDojazdowa/posts/pfbid022e7G3BESmSX8GrXjF6w9KeDs3LZCmAcNKNLWSay4UJweJDarpyp2r1tmofWhTmJLl