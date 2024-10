Ruszyła rekrutacja do III edycji Programu OCALIMY ŚWIAT w roku szkolnym 2024/2025! 08.10.2024 16:38 Organizatorem Programu OCALIMY ŚWIAT (OŚ) jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, jego Partnerem Merytorycznym – Fundacja WWF Polska, a Partnerem Strategicznym – ING Bank Śląski S.A. Patronat honorowy nad programem objęły: Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Biblioteka Narodowa.

Pogram OŚ jest odpowiedzią na narastający niepokój najmłodszych o los naszej planety. Topniejące lodowce, wycinki lasów tropikalnych, tornada i powodzie, pożary i susze, góry śmieci na lądzie i w oceanie, wymieranie wielu gatunków zwierząt – to coraz częstsze przekazy i obrazy w telewizji, prasie, internecie. Nie są to tylko doniesienia z bieguna i dalekiej Amazonii. Zatrucie Odry, powodzie, upały i susze w naszym kraju pokazują, że katastrofa ekologiczna jest na wyciągnięcie ręki. Młodzi ludzie chcą jej zapobiec, a rolą nas, dorosłych, jest wskazanie im sposobów, jak to zrobić. Temu właśnie służy nasz eduprogram!

OŚ to program skierowany jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych na wszystkich poziomach nauczania, w klasach: I–III, IV–VI oraz VII–VIII. Może być też realizowany w bibliotekach i innych placówkach.

Jego wyjątkowość polega na połączeniu komponentów: ekologicznego, moralnego i cyfrowego, uzupełnionych o wymiar literacki (w postaci opowiadań o problemach moralnych w kontekście ekologii) oraz społecznego. Po lekturze opowiadań i zajęciach warsztatowych na temat problemów ekologicznych i uniwersalnych wartości moralnych (takich jak szacunek, odpowiedzialność czy mądrość) uczniowie przeprowadzają własne projekty proekologiczne na rzecz otoczenia i lokalnej społeczności. Do realizacji swoich działań i ich promocji mogą wykorzystać zaproponowane narzędzia cyfrowe. Na potrzeby Programu wydaliśmy serię trzech zbiorów opowiadań OCALIMY ŚWIAT wydanych przez Wydawnictwo Prószyński i S-ka: „Oddech smoka” (klasy I-III), „Latający talerz” (klasy IV-VI), „Sieci widmo” (klasy VII-VIII).

Pierwszych 150 zgłoszonych placówek otrzyma pakiet bezpłatnych książek, a w nim m.in. wyżej wymieniony zbiór opowiadań.

Wszyscy uczestnicy Programu będą mieli natomiast przez cały czas jego trwania bezpłatny dostęp do materiałów projektowych, w tym:

scenariuszy zajęć bazujących na opowiadaniach,

wywiadów z ekspertami Fundacji WWF Polska,

tutoriali dotyczących wybranych narzędzi cyfrowych.

Uroczysta Inauguracja Programu dla Uczestników odbędzie się w formie online 22 października 2024 na: fb/calapolskaczytadzieciom

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ: www.ocalimyswiat.pl