Radom Music Camp 17.08.2023 16:33 W dniach 18 i 19 sierpnia w Radomiu zorganizowany zostanie festiwal muzyki, kultury i sztuki pn. Radom Music Camp połączony z 20 leciem obecności na scenie radomskiego zespołu Alicetea.

Podczas dwudniowego wydarzenia ma 3 scenach muzycznych ulokowanych w próżnych przestrzeniach Radomia wystąpią muzycy z zespołów TABU, NO LOGO, HURT, Lay D Funk, Patryk Pietrzak oraz gospodarze wydarzenia zespół Alicetea. Zorganizowana zostanie również potańcówka przy muzyce ludowej na której wystąpi Kapela Henryka Gwiazdy i Jana Tarnowskiego. Wszystkie wydarzenia mają charakter nieodpłatny i towarzyszą im liczne warsztaty sztuki, zajęcia animacyjne, warsztaty perkusyjne oraz wernisaże.

Harmonogram wydarzeń:



18/08/2023 - Piątek

Scena w Elektrowni:

-Koncert z okazji 20 urodzin Alicetea z gościnnym koncertem zespołu TABU, Aura. Start godzina 19.00 (Miejsce: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu).

- Wernisaż -wystawa fotograficzna autorstwa Szymona “Fotaka” Wykroty - prezentująca radomską scenę koncertową z ostatnich 20 lat

- Strefa Kidsów: Animacje i warsztaty ze sztuką od najmłodszych. Rozpoczęcie warsztatów. Godzina 18.00

19/08/2023 - Sobota

- Scena - Przestrzeń Artystyczna na Skłodowskiej 4, godz. 18.00. Koncert Patryka Pietrzak.

- Scena w Parku Kościuszki, godz. 19.30. Koncerty zespołów NO LOGO, Nathan Williams & Lay D Funk

- Scena przy Fontannach, godz. 18. RetroPotańcówka przy muzyce Kapeli Henryka Gwiazdy i Janka Tarnowskiego.

- Scena w Elektrowni, godz. 21. Koncert zespołu HURT

- Scena w Elektrowni, od godz. 18.00 Warsztaty Perkusyjne oraz warsztaty animacyjne dla najmłodszych, gry towarzyskie (planszówki) # strefa KIDSÓW.

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Partnerem wydarzenia jest Miasto Radom.

Inicjatywę wspierają: Stowarzyszenie “Paczka Radomskich”, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej “Elektrownia”, “Łaźnia” - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria “Łaźnia”, American Corner Radom, Miejski Ośrodek Kultury “Amfiteatr” w Radomiu oraz Cafeelektrownia.

Alicetea

Alicetea – to radomski zespół tworzony jest przez siedmiu muzyków. Ma na koncie zagranych kilkaset koncertów zarówno w kraju i za granicą, w tym na największych scenach takich jak Przystanek Woodstock. W 2008 wydał swoją pierwszą płytę pt. „Muzyka Moja Broń”, w 2013 r. album „Wyspy Planety Układy”. Przez ponad 10 lat swojej działalności zagrał kilkaset koncertów w wielu miejscach w Polsce(m.in. na Przystanku Woodstock), a także poza granicami kraju. W czerwcu 2017 roku zespół wydał swoją dwupłytowe wydawnictwo koncertowe (płytę audio i płytę DVD), będące zapisem koncertu zespołu, zagranego podczas Festiwalu Woodstock w 2016 roku. 19 grudnia 2018 r. zespół wydał trzeci oficjalny album zatytułowany Idylla, z którego utwory możemy usłyszeć w rozgłośniach radiowych w całym kraju.

Fani, którzy znają i lubią radomski zespół za różnorodność i podróże międzygatunkowe, tłumnie pojawiają się na każdym z koncertów. Jego utwory były grane w większości stacji radiowych i telewizyjnych, a utwory w serwisie youtube.com doczekały się kilku milionów wyświetleń.



Tabu

Tabu - Stali się już fenomenem polskiej sceny, nieustannie koncertując i wciąż gromadząc całe zastępy fanów. To nie tylko siła czterech albumów i zawartych na nich porywających piosenek, ale również energetyczne koncerty, na których łatwo zobaczyć, że załoga daje z siebie wszystko.

Zespół Tabu powstał w 2003 roku z inicjatywy Rafała Karwota i Marcina Suchego. Przez pierwsze lata działalności krystalizował się skład zespołu jak i styl muzyczny. Energetyczne reggae, mocna sekcja dęta i charyzma sceniczna to kierunek, którym podąża zespół. W ich muzyce usłyszysz również ska czy elementy bałkańskie. Wydali studyjne płyty „Jednosłowo” (2006), „Salut” (2009), „Endorfina” (2012), „Meteory” (2015), Sambal (2019) oraz koncert z Przystanku Woodstock 2014. Tysiące zagranych koncertów i tysiące przejechanych kilometrów spowodowało, że Tabu to nie tylko zespół muzyczny grający reggae. Tabu to wielka rodzina, machina, która prze do przodu niczym dobrze rozpędzona lokomotywa. Organizują też od wielu lat festiwal Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi w Wodzisławiu Śląskim.



RETRO – POTAŃCÓWKA – SCENA WIEJSKICH JAZZMANÓW

W elemencie radomskiej kultury mocno zakorzeniona jest muzyka prezentowana przez naszych wiejskich jazzmanów – czyli przedstawicieli muzyki kojackiej - ludowej. Chcemy aby w kolejnym miejscu zaprezentowali się przedstawiciele radomskich obszarów wiejskich. Na potrzeby organizacji wydarzenia udostępnione przygotowana będzie specjalna scena i parkiet taneczny dechy.

Wystąpią: - Rodzinna Kapela Tarnowskich oraz Kapela Henryka Gwiazdy.

Zespół No Logo

NO LOGO kryje za sobą pełnię Natury i gorącego Słońca, które emanują z duszą chłopaków pochodzących z przygranicznego miasteczka Sejny. Ich Serca biją w rytmie fal północno-wschodnich jezior, przy których się wychowali. Gdziekolwiek się nie ruszą, pozostawiają na uboczu świat przepełniony logiem, przepychem i wielkomiejskim szumem, by zanurzyć się w głębinach świerszczących łąk, na których fundamencie powstała Ich Muzyka. To sceniczne zwierzaki z utęsknieniem czekające na rozdarcie gardeł ludzi na swoich koncertach. Drapieżne Wilki, które jednak wciąż kochają kwiaty. Taki też jest tytuł ich debiutanckiego albumu - Wilki kochają kwiaty. Gatunek muzyczny, w którym się poruszają sami nazwali WRRR! (Witalny Rock Reggae Rap).

NO LOGO zabierze Was w przemytniczą podróż przez granice litewsko-polską zakończoną w augustowskim Albatrosie, wykąpie w głębokiej Hańczy i sejneńskiej rzece tajemniczo nazwanej „Marycha”. Na dachu zaś, na który wraz z Nimi przemkniecie się schodami na palcach uświadomicie sobie jak dobrze jest zgasić wszystkie oślepiające światła i wreszcie spoglądnąć w gwiazdy! Żadnej Paniki! - Panika zanika kiedy gra Ich muzyka! Jeśli poszukujecie alternatywnej leśnej rzeczywistości, możliwości stanięcia na przeciwległym, nieucywilizowanym brzegu rzeki i spojrzenia z dystansu na piętrzące się gmachy nowopowstającego świata, to obecność na koncercie jest obowiązkowa!

- Patryk Pietrzak

Patryk Pietrzak - to muzyk, tekściarz, multiinstrumentalista i aktor. Przez wiele lat był wokalistą, autorem tekstów i współautorem muzyki w zespole Ted Nemeth. Wiosną 2021 roku nakładem Mystic Production wydał solowy album „OK Boomer", który był zaskakującym debiutem. Krążek nagrany częściowo w czasie szalejącej na całym świecie pandemii, przynosi muzykę bardzo osobistą, skupioną na emocjach i myślach, które wypełniają głowę wrażliwego człowieka w trudnych czasach. Rozpiętość gatunkowa robi ogromne wrażenie, mamy tu zarówno ambitny, alternatywny pop jak dynamiczną muzyką rockową czy liryczne, poetyckie ballady.

- Nathan Williams & Lay D Funk

Wirtuozi polskiego i amerykańskiego jazzu, to instrumentalny kwartet grającego szeroko rozumianą muzykę fusion. Na co dzień muzycy poszukują inspiracji we wszystkich gatunkach: jazzie, funky, soulu, bluesie czy muzyce klasycznej. Na swoim koncie LDF ma debiutancką płytę „Miejski zgiełk” oraz album „Made in Satisfaction”. Zespół zwykle występuje jako kwartet, ale często do udziału w koncertach zaprasza gości, dzięki którym muzyka LDF ciągle nabiera nowych kolorów, pomysłów i znaczeń.

Najnowszy projekt LDF to połączenie polskiego jazzu z amerykańskimi korzeniami bluesa, funky, soulu, jazzu nowoorleańskiego, hip-hopu – a to wszystko za sprawą współpracy z amerykańskim trębaczem Nathanem Williams’sem. Nathan Williams – amerykański artysta, nauczyciel, multiinstrumentalista. Pochodzący z Denver – Colorado, mieszkający w Wichita – Kansas, obecnie w Warszawie. Naukę gry na trąbce i fortepianie rozpoczął w wieku 9 lat. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród: The University of North Texas Jazz Festival, Boys and Girls Clubs of America, The National Foundation for the Advancement in the Arts (NFAA) and The White House.

- HURT

Grupa powstała w 1992, a jej debiutancki album Babilon ukazał się w 1994 (wydała go niewielka wytwórnia Melissa). W 1997 wydali nakładem ToX Records[1] album Serki dietetyczne. Byli wtedy mało znani i uznawani raczej za underground. Ich postrzeganie zmieniło się, gdy wytwórnia S.P. Records wydała ich album Musisz to kupić (1999). Po tym wydarzeniu do grupy dołączył perkusista.

Po wydaniu płyty Dokładny czas w 2000, grupa zaczęła koncertować po czym wydawało się, że zakończą działalność. Zmiany osobowe w zespole zaowocowały jednak wydaniem w 2005 płyty Czat zawierającej hit "Załoga G" oraz "Mary czary". Grupa wyruszyła w kilka tras koncertowych (w tym jedną z zespołem Happysad w 2006), w czasie których promowała płytę Czat. W czerwcu 2007 ukazała się płyta Nowy Początek której producentem był Agim Dzejlijli. Płyta była promowana czterema singlami oraz na koncertach w całym kraju. W 2009 r nagrał materiał na kolejną płytę Wakacje i prezenty, która miała swoją premierę 30 października 2009. Przez kolejne lata zespołowi nie udało się powtórzyć sukcesu płyty Czat. W 2013 zespół wydał kolejną płytę, Hurt. Płyta była promowana singlem "Najważniejszy Jest Wybuch (Rewolucja)".