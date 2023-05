Premiera najnowszej płyty Meccore String Quartet poświęconej twórczości Krzysztofa Pendereckiego 05.05.2023 14:50 Najnowsze wydawnictwo Meccore String Quartet poświęcone jest twórczości kameralnej wielkiego, polskiego kompozytora, Krzysztofa Pendereckiego, zmarłego w 2020 roku.

To zapis jego najwybitniejszych dzieł przeznaczonych na kwartet, trio i smyczkowy ensemble z towarzyszeniem klarnetu, którego partię realizuje Jan Jakub Bokun.

1

Od młodzieńczego buntu i eksperymentów sonorystycznych, muzyka prowadzi nas do neoromantyzmu, nasyconego skrajnymi emocjami. Pomiędzy tymi dwoma biegunami rozpościera się wysublimowany świat dźwiękowy zarejestrowanych dzieł, które według krytyków i muzykologów, stanowią kamień milowy w rozwoju współczesnej kameralistyki. Maestro Penderecki w symboliczny sposób staje u boku największych twórców tego gatunku, takich jak Haydn, Beethoven czy Bartók.

Meccore String Quartet miał zaszczyt wielokrotnie współpracować z Krzysztofem Pendereckim przy okazji wykonywania jego utworów. Na szczególną uwagę zasługuje czas przygotowań do austriackiej premiery Kwartetu nr 3 „Kartki z nienapisanego dziennika”.

Obcowanie z geniuszem kompozytora, jego cenne uwagi, wyczucie i dbałość o zachowanie najwyższych standardów w podejściu do muzyki, na zawsze odcisnęło piętno na zespole.

Nie bez znaczenia jest również przestrzeń, w której zrealizowano nagranie Meccore String Quartet. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, opus magnum Mistrza, stało się integralną częścią projektu, dopełniającą ideowo najnowsze wydawnictwo polskiego zespołu, będące hołdem złożonym wybitnemu artyście.

Płyta z kompletem dzieł kameralnych Krzysztofa Pendereckiego ukazuje się w 90. rocznicę urodzin kompozytora, pod szyldem austriackiej wytwórni Capriccio.