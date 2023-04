Festiwal Kultury Łowieckiej 28.04.2023 15:57 Serdecznie zapraszamy na niezwykłe wydarzenie, jakim jest Festiwal Kultury Łowieckiej, który odbędzie się dnia 20 maja 2023 r. w Ostrowi Mazowieckiej na terenie Starej Elektrowni.

Festiwal rozpocznie się o godz. 10:00 uroczystą Mszą Świętą Hubertowską w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej. Oprawą muzyczną mszy, jak też całego wydarzenia zajmie się Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon.

Bezpośrednio po mszy, o godzinie 11:00 nastąpi uroczysty przemarsz korowodu myśliwskiego ze sztandarami na teren Starej Elektrowni, gdzie o godzinie 11:30 nastąpi uroczyste otwarcie wystawy czasowej „Dzień z życia myśliwego”. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z życiem oraz zainteresowaniami myśliwych poprzez kontakt z unikalnymi przedmiotami udostępnionymi przez kilku członków PZŁ, głównie przez państwa Stańczykowskich.

Kolejnym punktem programu będzie konferencja popularnonaukowa "Łowiectwo wczoraj, dziś i jutro", która zostanie uroczyście otwarta o godzinie 11:45 przez Jerzego Bauera Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka. Program konferencji jest następujący:

12:00 „Czy myśliwi są potrzebni?” - prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz,

12:20 „Historia łowiectwa na Ziemi Ostrowskiej” - Krzysztof Mielnikiewicz, członek Komisji Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej,

12:40 „Kilka słów o historii polskiego języka łowieckiego” - prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska,

13:00 „Psy ras polskich w kulturze” - Gabriela Łakomik-Kaszuba, międzynarodowy sędzia kynologiczny,

13:20 „Sokolnictwo w kulturze polskiej” - Janusz Sielicki, wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Sokolnictwa i ochrony Ptaków Drapieżnych

14:00 zakończenie konferencji.

W międzyczasie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na plac przed Starą Elektrownią, gdzie od godz. 11:30 do 15:00 będzie trwał piknik łowiecki. Podczas festiwalu zostaną zaprezentowane polskie psy łowieckie (np. ogar polski, spaniel myśliwski, gończy polski) oraz ptaki łowcze. Na stoisku Poczty Polskiej można będzie wysłać pamiątkową korespondencję z logo festiwalu. Najmłodszym umili czas stoisko z naklejkami i kolorowankami.

Piknik łowiecki to niesamowita okazja do skosztowania tradycyjnych potraw myśliwskich oraz zwiedzenia licznych stoisk z rękodziełem i pamiątkami.

Dodatkowo zapraszamy do zwiedzania wystawy malarstwa Andrzeja Łepkowskiego w Galerii Sztuki Jatki od 19 kwietnia do 30 maja 2023 r., jak też na Wystawę filatelistyki i publikacji o tematyce łowieckiej w Bibliotece Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej.

Zapewniamy, że Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej będzie wyjątkowym i niepowtarzalnym wydarzeniem. To nie tylko okazja do poznania kultury myśliwskiej, ale także do spędzenia czasu w gronie pasjonatów natury oraz tradycji myśliwskiej.