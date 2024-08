Dożynki Województwa Mazowieckiego w Sannikach 13.08.2024 14:48 Największe święto rolników zbliża się wielkimi krokami. Dożynki Województwa Mazowieckiego odbędą się w niedzielę 25 sierpnia. Ceremoniał dożynkowy z barwnym korowodem, regionalne przysmaki, wystawy maszyn rolniczych oraz gwiazdy wieczoru – Kombii i Mazowsze, to tylko część atrakcji. Samorząd województwa mazowieckiego – jeden z organizatorów dożynek, w tym roku zaprasza do Sannik w powiecie gostynińskim.

Uroczyste zakończenie żniw i prac polowych to dla wszystkich rolników oraz ich rodzin wyjątkowe wydarzenie. Uroczystość, podczas której oprócz tradycyjnych podziękowań za plony na gości czekają liczne atrakcje. Dożynki to także idealny czas na integrację lokalnej społeczności oraz mieszkańców Mazowsza.

Dożynki to tradycyjnie najważniejsze wydarzenie na mazowieckiej wsi. Jest to nie tylko czas podziękowania za obfite plony i błogosławienia przyszłych zbiorów, ale też wyrażenia wdzięczności dla rolników za ich trud. Susze, ulewne deszcze, czy liczne wyzwania ekonomiczne, będące wynikiem politycznej sytuacji na świecie, sprawiają, że ich codzienna praca jest coraz trudniejsza i bardziej wymagająca. Spotkajmy się 25 sierpnia w Sannikach – mówi marszałek Adam Struzik.

W ubiegłym roku rola gospodarza dożynek wojewódzkich przypadła Bieżuniowi w powiecie żuromińskim. Tegoroczne święto plonów odbędzie się w Sannikach na terenie Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina. Tradycyjnie wydarzenie uświetnią występy zespołów ludowych – Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Sanniki”, Zespołu Ludowego im. Cecylii Milczarek „Grzybowianki i Grzybowiacy”, zespołu ludowego ze Szczawina Kościelnego, kapeli podwórkowej „Chłopaki do wzięcia”, Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Promyki Lucienia” oraz kwartetu Obsession. Gwiazdami wieczoru będą zespoły Kombii i Mazowsze.

– Udział w dożynkach wojewódzkich to doskonała okazja aby obcować z polską tradycją i bogatym mazowieckim folklorem, posmakować regionalnych potraw, pobawić się przy muzyce ludowej, ale także współczesnej. Liczne atrakcje – konkursy, wystawy rolnicze, ludowego rzemiosła, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz zabawy i warsztaty dla dzieci, sprawiają, że święto plonów to doskonała okazja do spędzenia czasu dla całych rodzin – zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Organizatorami dożynek wojewódzkich 2024 są samorząd województwa mazowieckiego, powiat gostyniński, urząd miasta i gminny Sanniki, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Program dożynek:

9.30 – formowanie korowodu dożynkowego (ul. Parkowa w Sannikach),

10.30 – przemarsz korowodu dożynkowego al. Kasztanową,

11:00 – uroczysta msza święta na scenie przed pałacem pod przewodnictwem biskupa diecezji łowickiej Wojciecha Osiala,

12.45 – ceremonia dzielenia się chlebem dożynkowym,

13.15 – część oficjalna,

14.15 – zakończenie konkursów i wręczenie nagród,

15.00 – rozpoczęcie części artystycznej: występy zespołów folklorystycznych,

18.30 – koncert „Nasze Rendez-vous” w wykonaniu zespołów Mazowsze i Kombii.