15 czerwca w Warszawie odbędzie się Piknik Rodzinno-Edukacyjny Szpitala Karowa! 04.06.2024 11:42 W sobotę 15 czerwca w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej odbędzie się Piknik Rodzinno-Edukacyjny Szpitala Karowa. Od godziny 12:00 do 17:00 na dzieci i dorosłych będą czekać liczne atrakcje: strefy edukacyjne, interesujące wykłady i warsztaty, występ zespołu „Nocna Strona Taktu”, lekcja medytacji, aerobiku, zumby, loteria z nagrodami, animacje dla dzieci i wiele więcej. To inicjatywa personelu Szpitala Karowa objęta Patronatem Honorowym Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy do ogrodów Warszawskiego Szpitala im. ks. Anny Mazowieckiej Wstęp wolny.

Piknik Rodzinno-Edukacyjny Szpitala Karowa

Wydarzenie jest kierowane do dziewczynek i kobiet w każdym wieku oraz całych rodzin. Na piknik zapraszamy wszystkich, którzy chcą odpowiednio przygotować się do narodzin dziecka lub zdobyć wiedzę o profilaktyce i zdrowym stylu życia. Każdy uczestnik będzie mógł wynieść z pikniku coś ciekawego i wartościowego. Goście wezmą również udział w loterii z atrakcyjnymi nagrodami m.in. od marki Cybex. Piknik umili występ zespołu muzycznego „Nocna Strona Taktu”, lekcja medytacji prowadzona przez Andriy’a Shadiy’a ze studia jogi i medytacji Mantra House, oraz krótkie zajęcia z zumby i aerobiku. Na terenie pikniku znajdą się również foodtrucki.

Zdrowie na pierwszym miejscu

Personel Szpitala Karowa na co dzień leczy niepłodność, choroby kobiece oraz wita na świecie dziesiątki dzieci. Przyjmuje pacjentki z całej Polski, które chcą skorzystać wykwalifikowanej kadry medycznej, nowoczesnego sprzętu i kompleksowego podejścia do każdego problemu. Podczas Pikniku Rodzinno-Edukacyjnego Szpitala Karowa na terenie ogrodu do dyspozycji gości będzie dostępnych niemal stu ekspertów medycznych, którzy chętnie udzielą porad i spotkają się z zainteresowanymi. Odwiedzający będą mieli również unikalną okazję zobaczenia bloku porodowego, sali operacyjnej oraz oddziału położniczego a także wysłuchają wartościowych wykładów najlepszych specjalistów. Do dyspozycji gości będą również różnorodne warsztaty: z profilaktyki dna miednicy, uważności w ciele, karmienia piersią i nie tylko! W warsztatach wezmą udział uczestnicy, którzy wcześniej wyrażą taką chęć. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego warto skorzystać ze specjalnej zakładki na stronie szpitala i zapisać się na nie już dziś.

Coś dla dzieci i dorosłych

Piknik Rodzinno-Edukacyjny Szpitala Karowa to również wydarzenie rozrywkowe dla rodzin z dziećmi: pomalujemy sobie buźki, będziemy puszczać bańki mydlane. Ale na tym nie koniec! Dzieci skorzystają ze stoisk, na których m.in. odwiedzą kolorowe laboratorium, wykonają zabieg laparoskopii na misiach oraz będą mogły wziąć udział w organizowanych zabawach razem z rodzicami. Z kolei dorośli dowiedzą się jak zrozumieć noworodka i dbać o swoją miednicę oraz nauczą się wiązać nosidełka dla dzieci. Pełna rozpiska dotycząca wydarzenia i jego atrakcji jest dostępna na stronie szpitala.

Konkursy z nagrodami

Na gości Pikniku będą czekały również wspaniałe nagrody. Złoty Partner wydarzenia, firma Cybex zasponsorowała 3 wózki oraz 7 bujaczków dla małych dzieci, które będzie można zdobyć na piknikowej loterii, w której udział weźmie każdy, kto wypełni ankietę przy wejściu na piknik. W loterii będzie można wygrać też vouchery na dowolne seanse w kinie Helios. Podczas wydarzenia zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu „Dziecko jest tego warte”, który był organizowany w ramach Tygodnia Promocji Karmienia Piersią.

Strefy sponsorów

Na terenie pikniku znajdą się także stoiska partnerów wydarzenia. W strefie marki Cybex będzie można skorzystać z porad dotyczących wyboru wózka idealnego dla siebie oraz odpocząć na leżakach. Producent zapowiedział również dodatkowe konkursy z upominkami. Z kolei w strefie Kina Helios, będzie można spróbować szczęścia kręcąc kołem fortuny by zdobyć nagrody od marki. W ramach stoiska Fundacji Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali (KIDS) będzie można dowiedzieć się więcej o działalności fundacji oraz wesprzeć misję organizacji, którą jest odmienianie dziecięcych szpitali na lepsze.

Szczegółowy plan wydarzenia: https://www.szpitalkarowa.pl/aktualnosci/zpraszamy-na-piknik-rodzinno-edukacyjny-szpitala-karowa.html

Zapisy na warsztaty: https://www.szpitalkarowa.pl/aktualnosci/ruszyly-zapisy-na-warsztaty-i-wyklady-na-pikniku-rodzinno-edukacyjnym.html

O Szpitalu Karowa

Naczelna wartość, która przyświeca nam od blisko 110 lat – to troska o zdrowie i życie naszych pacjentów. W atmosferze spokoju, bezpieczeństwa i zaufania, zapewniamy pacjentom najwyższy poziom świadczeń medycznych przy pełnym poszanowaniu praw, intymności i godności człowieka, realizowanych zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjentów, wymaganiami prawnymi i standardami medycznymi oraz uwarunkowaniami ekonomiczno-technologicznymi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i pracowników, stale dążymy do obowiązujących światowych standardów. Stosujemy strategię przywództwa jakościowego, którą opieramy na długookresowych, strategicznych celach, osiąganych dzięki zdolności do ciągłego doskonalenia. Dążymy do tego, aby nasz Szpital był unikalny w swojej statutowej działalności, przez to podnosimy zaufanie i satysfakcję pacjentów. Szpital jest podmiotem najwyższego poziomu referencyjności, gdzie opiekę znajdą pacjentki z ciążą zdrową, powikłaną chorobami zdiagnozowanymi przed ciążą i w trakcie ciąży. Szpital specjalizuje się w prowadzeniu pacjentek z cukrzycą ciężarnych, nadciśnieniem, zakażeniami, problemami nefrologicznymi, chorobami autoimmunologicznymi, chorobami wątroby i krwi, z zagrażającym porodem przedwczesnym oraz z ciążą mnogą. Szpital oferuje szeroki zakres operacji ginekologicznych, również z zastosowaniem laparoskopii oraz najnowszych dostępnych na świecie metod chirurgicznych i terapeutycznych. Zapewniamy kompleksową opiekę medyczną nad matką i noworodkiem, a także nad kobietami w każdym wieku. W Specjalistycznej Poliklinice działa kilkanaście poradni, w tym m.in. ginekologiczna dla dziewcząt, ginekologiczno-położnicza, patologii ciąży, endokrynologii ginekologicznej, niepłodności, urologiczna, rehabilitacji uroginekologicznej, cytologiczna, onkologiczna, a noworodki mogą korzystać z poradni neonatologicznej i Dziennego Oddziału Rehabilitacji Niemowląt. Dla ciężarnych Warszawianek została zorganizowana bezpłatna Szkoła Rodzenia, finansowana przez Miasto Stołeczne Warszawa, dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie – Szkoła Rodziców Wcześniaków, a dla młodych mam – Poradnia Laktacyjna (odpłatna).